Администрация Волгограда: 99% дорог успешно выдержали зиму

Комиссия администрации Волгограда осмотрели больше ста дорог города, обращая внимание на состояние асфальтобетонного покрытия, а также на прилегающую дорожную инфраструктуру. Чиновники решили, что свыше 99% дорожного полотна, реконструированного за два последних года, успешно выдержало очередной осенне-зимний период. Волгоградские водители, в свою очередь, предположили, что ездят с членами этой комиссии по каким-то разным городам.

— ​Основное полотно реконструированных за последние три года дорого заслужило высокую оценку, — сообщает в своем пресс-релизе администрация Волгограда, — Выявленные точечные дефекты располагаются на стыках и примыканиях с прилегающими дорогами и люками подземных коммуникаций. На одном из самых протяженных объектов реконструкции — проспекте Жукова — после обследования 136 тысяч квадратных метров дорожного полотна, реконструированного в 2016 году, площадь повреждений составила около 300 квадратных метров.

В администрации заявили, что при наступлении благоприятных погодных условий подрядчики устранят выявленные дефекты. На некоторых участках сразу после выявления дефектов, ямы и колдобины заделают муниципальные предприятия МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района», ответственные за содержание дорог в Волгограде.

Такой подход высоко оценили жители Волгограда, ежедневно пытающиеся сберечь подвеску своих автомобилей на появившихся из под снега дорогах города-героя.

— Мы с этой комиссией, наверное ездим по разным Волгоградам, — рассказал V1.ru житель Центрального района Сергей Скопенко, — На улицах города тяжело найти не яму, а дорогу, сохранившуюся после весны.