На Стойленском ГОКе выбрали лучшего машиниста мельниц

30 работников обогатительной фабрики Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) приняли участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший машинист мельниц».

После теоретического этапа доступ к практическому заданию получили 10 человек. Им необходимо было за 30 минут произвести замеры диаметра насадки основного оборудования, плотности смеси воды и измельченной породы, а также изменить направление движения ленты конвейера.

В итоге «Лучшим машинистом мельниц Стойленского ГОКа» признан Андрей Тиганов. Второе место занял Сергей Яблоков , третье — Гарри Ким. Звания «Лучший молодой рабочий» удостоен 25-летний Дмитрий Аралкин.

Победители стали обладателями дипломов, памятных подарков и денежных премий. Помимо этого, для призеров всех профконкурсов предусмотрены надбавки в течение года к тарифной ставке за профессиональное мастерство от 20 до 30%.

О том, как проходил конкурс, смотрите в нашем видео.

Конкурсы профмастерства проводят на Стойленском ГОКе с 2013 года. За это время в них приняли участие около 1200 человек. Состязания направлены на развитие потенциальных способностей и технического творчества работников комбината, повышение престижа труда и профессионального мастерства.