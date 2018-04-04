Ещё
На Стойленском ГОКе выбрали лучшего машиниста мельниц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Стойленском ГОКе выбрали лучшего машиниста мельниц 

АиФ 41 минуту назад
Фото: АиФ
30 работников обогатительной фабрики Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) приняли участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший машинист мельниц».
После теоретического этапа доступ к практическому заданию получили 10 человек. Им необходимо было за 30 минут произвести замеры диаметра насадки основного оборудования, плотности смеси воды и измельченной породы, а также изменить направление движения ленты конвейера.
В итоге «Лучшим машинистом мельниц Стойленского ГОКа» признан Андрей Тиганов. Второе место занял Сергей Яблоков, третье — Гарри Ким. Звания «Лучший молодой рабочий» удостоен 25-летний Дмитрий Аралкин.
Победители стали обладателями дипломов, памятных подарков и денежных премий. Помимо этого, для призеров всех профконкурсов предусмотрены надбавки в течение года к тарифной ставке за профессиональное мастерство от 20 до 30%.
О том, как проходил конкурс, смотрите в нашем видео.
Конкурсы профмастерства проводят на Стойленском ГОКе с 2013 года. За это время в них приняли участие около 1200 человек. Состязания направлены на развитие потенциальных способностей и технического творчества работников комбината, повышение престижа труда и профессионального мастерства.
АиФ: последние новости
Можно ли работать в церковные праздники? Как отдыхаем на майских праздниках? Разгребём или огребём? Куряне будут платить по-новому за вывоз отходов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе252
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США40
Украине «перекроют» Керченский пролив632
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»168
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин45
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение