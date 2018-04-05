Гендиректор Балтийского завода гидравлического оборудования обвинен в особо крупном мошенничестве при строительстве ледокола

СКР завершил расследование уголовного дела о хищении 97 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство флагманского атомного ледокола типа ЛК-60Я «Арктика».

Насос не доехал до «Арктики»

Как сообщает «Коммерсант», дело касается расследовании мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК), проведенном следственным отделом СКР по Кировскому району Санкт-Петербурга . В прошлом году президенту доложили о невозможности исполнения контракта о строительстве ледокола «Арктика» в срок, сдача корабля была перенесена с 2017 на 2019 год. Генпрокуратура провела проверку.

«Были выявлены нарушения требований законодательства о государственном оборонном заказе, о закупках, о защите конкуренции, об акционерных обществах, о промышленной политике, негативно влияющие на строительство атомных ледоколов нового поколения», — отметили в Генпрокуратуре, добавив, что по материалам проверки было возбуждено уголовное дело о хищении контрагентом «Киров-Энергомаша» (КЭМ, изготавливает для ледокола паротурбинные установки) бюджетных средств.

По условиям договора, стоимость которого составила 194,7 млн рублей, производитель, получивший авансом 97 млн рублей, должен был сдать насосы к лету 2015 года. Однако БЗГО сорвал сроки поставки. Харитонов объяснил это кассовым разрывом: часть аванса была потрачена на завершение других проектов, параллельно выполнявшихся компанией, — для Ленинградской АЭС-2 и Нововоронежской АЭС.

На сегодня в силу вступило решение Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, признавшего правомерность разрыва договора и обязывающего БЗГО вернуть заказчику 97 млн рублей аванса. Поставщик, не вернувший деньги, проходит процедуру банкротства, инициированную КЭМ.

По версии следствия, Харитонов имел умысел на завладение средствами «Киров-Энергомаша», свои обязательства перед заказчиком не исполнил, чем нанес ему крупный ущерб. Гендиректор БЗГО настаивает на своей невиновности.