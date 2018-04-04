Писатель Александр Лапин объявил новый литературный конкурс

Каждому из нас есть, что рассказать о себе. Из века в век люди ведут дневники, пишут мемуары. С появлением социальных сетей они перекочевали с бумажных страниц в виртуальное пространство, но назначение их осталось прежним — рассказать о том, как живется, о чем мечтается, чего удалось достичь. Предыдущий проект — «Дневник поколения», возникший как своеобразное «народное» продолжение романа-эпопеи Александра Лапина «Русский крест», — вобрал в себя рассказы сотен и сотен наших соотечественников о том, как они, рожденные в стране, которой больше нет, искали свое место в новой реальности.

Эти истории, такие разные, имели одну очень важную общую черту: те, кому пришлось пережить слом эпох, самой непоправимой и горькой считали утрату не работы, жилья или денег, а веры в идеалы, казавшиеся незыблемыми, в нравственные принципы, считавшиеся неколебимыми. Эту веру пришлось обретать заново, и это было самым трудным. И самым важным. Поэтому темой своего следующего романа — «Святые грешники» — Александр Лапин сделал историю духовного поиска в самых разных его проявлениях и ипостасях — от традиционных мировых религий до эзотерических учений. Не удивительно, что и на этот раз художественное произведение получило продолжение за пределами литературы: читателям «Святых грешников» захотелось поделиться своим опытом духовных исканий. Так родилась идея нового проекта — «Я верю», которому предстоит принять эстафету у своего предшественника — собрать и осмыслить опыт духовного преображения нынешних поколений, чтобы потом передать его тем, кто придет после нас.

Казалось бы, духовный поиск — дело сугубо личное, для посторонних глаз и ушей не предназначенное. Как описать словами то, что происходит с твоей душой? Да и вообще, нужно ли это? Карьеру можно строить на основе чьего-то успешного опыта, а к обретению смысла жизни, высших истин, тем более — веры, у каждого своя дорога. То, что станет путеводной нитью для одного, другого может завести в тупик, из которого непросто будет выбраться.

Но в том-то и дело, что каждая такая сугубо личная история подобна фонарику, заботливо зажженному кем-то на едва различимой дороге. Он будет светить тем, кто находится в самом начале пути и не очень понимает, куда идти. И тем, кто идет по нему уже достаточно долго, чувствуя, что силы его на исходе. И тем, кому кажется, что они заблудились и никогда не достигнут желанной цели.

Ваши истории очень нужны другим людям. Но что даст участие в проекте вам самим, если свою душевную опору, как вам кажется, вы уже отыскали? Что ж, возможно, истории других людей, приведут вас к очевидному выводу: как бы далеко вы ни продвинулись по избранному пути, вам есть еще что открывать и в себе, и в людях, и в мире. Духовное самосовершенствование — дорога, у которой есть начало, но нет конца.

Приглашаем всех принять участие в конкурсе. Он открыт с 1 апреля и продолжится до 30 июня. Мы будем рады любым работам и не ограничиваем вас жанровыми рамками или объемом. Присылайте свои эссе и рассказы о поиске и обретении собственного пути к вере. К участию приглашаются представители всех религий и конфессий. Лучшие работы будут опубликованы в альманахе «Я верю», а их авторы будут удостоены ценных призов.

Подробная информация об участии в творческом конкурсе «Я верю» — на официальном сайте писателя Александра Лапина alapin.ru и на страницах проекта в социальных сетях.