«Ниндзя-кот»: японец фотографирует животных во время их боевых практик 

Хисоката Хироюки (Hisakata Hiroyuki) знает, чем занимаются коты, когда их никто не видит. Оказывается, многие из них явно претендуют на звание гуру по восточной борьбе.
У японского фотографа отлично получается ловить неожиданные и забавные моменты. У него даже есть инстаграм, посвященный тайному мастерству хитрых животных.
Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
10 Фев 2018 в 6:05 PST Ниндзя-котенок овладевает боевыми практиками на рассвете.
Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
6 Дек 2017 в 3:44 PST А этот рыжик умеет двигаться как Майкл Джексон!
Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
2 Дек 2017 в 11:51 PST А здесь мы видим целую банду борцов за справедливость.
Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
5 Окт 2017 в 8:37 PDT Котов любят почти все, поэтому и поклонников у инстаграма немало — почти 17 тысяч. Люди с удовольствием следят за новыми снимками и оставляют восторженные комментарии.
Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
2 Сен 2016 в 4:36 PDT Хисоката Хироюки признается: для того чтобы сфотографировать «ниндзя-кота», нужно долгое время с ним поиграть.