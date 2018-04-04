Ещё
«Ниндзя-кот»: японец фотографирует животных во время их боевых практик
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ниндзя-кот»: японец фотографирует животных во время их боевых практик 

Bigpicture.ru 39 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Хисоката Хироюки (Hisakata Hiroyuki) знает, чем занимаются коты, когда их никто не видит. Оказывается, многие из них явно претендуют на звание гуру по восточной борьбе.
У японского фотографа отлично получается ловить неожиданные и забавные моменты. У него даже есть инстаграм, посвященный тайному мастерству хитрых животных.
Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
10 Фев 2018 в 6:05 PST  Ниндзя-котенок овладевает боевыми практиками на рассвете.
Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
6 Дек 2017 в 3:44 PST  А этот рыжик умеет двигаться как Майкл Джексон!
Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
2 Дек 2017 в 11:51 PST  А здесь мы видим целую банду борцов за справедливость.
Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
5 Окт 2017 в 8:37 PDT  Котов любят почти все, поэтому и поклонников у инстаграма немало — почти 17 тысяч. Люди с удовольствием следят за новыми снимками и оставляют восторженные комментарии.
Публикация от hisakata hiroyuki «Ninja Cats» (@photo.accent)
2 Сен 2016 в 4:36 PDT  Хисоката Хироюки признается: для того чтобы сфотографировать «ниндзя-кота», нужно долгое время с ним поиграть.
Bigpicture.ru: последние новости
Спутник, наклони камеру: фотографии из космоса, которые не похожи на Google карты Не подарили, а наснимала: участвуй в конкурсе PhotoNonStop и выиграй iPhone X А у тебя сын — чирлидерша: впервые в истории США мужчины стали чирлидерами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе252
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США40
Украине «перекроют» Керченский пролив632
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»168
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин45
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение