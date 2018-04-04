Реконструкция парка Победы в Севастополе подешевела

О скандале, который вызвала реконструкция парка Победы, «РГ» писала в статье «Спортплощадка или мемориал?» в номере от 7 февраля 2018 года. Жителей Севастополя возмутило, что чиновники взялись переделывать самый большой в городе парк без ведома горожан, не проведя общественных слушаний. Звучали просьбы сократить чрезмерное число фонтанов, для которых во время летней засухи вряд ли хватит воды, подыскать другое место спортплощадкам. Кроме этого, главной целью реконструкции должно быть озеленение, но в грандиозном проекте стоимостью миллиард рублей для него выделили лишь 19 миллионов. Чиновники пошли на контакт с общественниками лишь когда строители уже приступили к работам, и вносить глобальные правки в проект было поздно.

Тем не менее представители городского правительства провели несколько встреч с жителями, где очень бурно обсуждались скромные по стоимости корректировки. Так, старшее поколение выступило против велодорожек и спортплощадок, молодежь, напротив, старалась их отстоять. В итоге нашли компромисс — в первой очереди реконструкции будет построен только скейт-парк, а еще три спортплощадки включат во вторую очередь, которая охватит набережную с пляжем и прилегающую территорию. Из проекта также вычеркнули летнюю эстраду, административное здание и ограждение вокруг парка.

— Достигнут консенсус между молодежью и пожилыми людьми, — рассказала директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Марина Ракова . — Спортивные площадки перенесены во второй этап реконструкции, а скейт-парк будет создан сразу после завершения работ на площадке, где сейчас стоят строительные бытовки.

Эти договоренности и закрепил градсовет. В результате строительные работы подешевели на 64 миллиона рублей, которые власти обещают направить на дополнительное озеленение и создание безбарьерной среды для инвалидов.

Самая дорогостоящая часть проекта — аллея фонтанов — осталась без изменения. На ее строительство уйдет около 450 миллионов рублей. Всего в парке Победы появится 16 фонтанов — 13 в честь городов-героев, главный фонтан Победы, центральный и игровой фонтаны. Чаши для них уже забетонированы, но вопрос водоснабжения не решен. Воды, которую горводоканал может выделить парку, не хватит и на систему капельного полива, и на все фонтаны. Чиновники обсуждают варианты бурения скважины или опреснения морской воды. Возможно, все сэкономленные деньги уйдут на решение проблемы с водой.

Тем временем

На прошлой неделе строительство фонтанов в парке Победы было приостановлено из-за претензий со стороны авторского надзора. Представитель проектировщика обратил внимание, что подрядчик использует не те материалы и технологии, которые заявлены в проекте. Чиновники объясняют, что проект был рассчитан на оборудование одной марки, а подрядчик решил использовать другие.