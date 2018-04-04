8 важных правил, которые следует усвоить перед поездкой в Азию

Все мы знаем, что культурные нормы в разных странах сильно отличаются. Готовясь к поездке заграницу, неплохо бы узнать, чего не стоит там делать, дабы не попасть в неловкие ситуации.

Обязательно следить за жестами

Многие привычные нам жесты в азиатских странах считаются неприличными, например, скрещенные пальцы во Вьетнаме — это не пожелание удачи, а скорее эквивалент демонстрации среднего пальца. В странах Юго-Восточной Азии указывать на что-то одним пальцем — это грубо (впрочем, как и везде), поэтому лучше для указания использовать раскрытую вверх ладонь.

Фотография: Legion-Media.ru Не забывать здороваться с соседями

Особенно при встрече в узком пространстве (лифт, коридор, очередь, узкая улочка в махалле и пр.) и встречный человек старше вас. Если вы уже знакомы, хотя бы немного, шапочно, то при приветствии следует поинтересоваться, как дела, как здоровье, как семья, работа. Но нужно помнить и о том, что эти вопросы будут неуместны, если беседующие разного пола и замужние/женатые, и тем более не стоит проявлять какие-либо черты флирта.

Привыкайте к неоднозначности

Не всегда ответ «Да» или «Нет» на вопрос означает именно это. Например, кивок головы может сигнализировать только о том, что собеседник понял ваш вопрос. Поэтому ответы на важные вопросы лучше уточнять.

Фотография: DR Аккуратнее со столовыми приборами

В тех странах, где принято есть руками, просьба дать вилку или ложку может вызвать недоумение. Зато там, где едят палочками, такая просьба абсолютна уместна. Однако, если вы сторонник использования палочек, будьте осторожны и соблюдайте ряд правил. Не стоит вставлять палочки в рис вертикально, передавать ими еду, накалывать еду на них, трясти их, стучать по столу, сжимать в кулаке, двигать ими посуду. И важный момент — не оставляйте в блюде торчащие вверх палочки. В азиатских странах это ассоциируется с благовониями, которые жгут по усопшим.

Фотография: Legion-Media.ru Будьте готовы к «языковым барьерам»

Водители такси редко говорят на английском языке. Для того, чтобы успешно добраться до отеля, лучше возить с собой карточку вашей гостиницы, где адрес будет указан на языке страны пребывания. Просто покажите ее таксисту, и он домчит вас до места.

Чаевым «нет!»

В большинстве азиатских культур просто не принято оставлять чаевые, а в Японии чаевые даже считаются оскорбительными. Это связано с трудовой этикой японцев, они гордятся своей работой и зарплатой, и им не нужен дополнительный стимул. Более того, чаевые могуть рассматриваться как что-то покровительственное и смущающее.

Фотография: Legion-Media.ru За столом

Никогда не переедайте и не берите с общего блюда последний кусок. Пустая тарелка гостя — признак невежливости со стороны хозяев. А вот если вы будете громко есть суп, причмокивая и прихлебывая, — это большой комплимент хозяйке. Ни от чего не отказывайтесь, что бы вам ни предложили хозяева.

Разувайтесь при входе в чужой дом Даже если хозяин дома говорит вам не снимать обувь, все равно разувайтесь. Это не только вопрос чистоты, но и демонстрация уважения и вежливости по отношению к хозяевам. Особенно это важно в Сингапуре с его культом чистоты. Также это правило касается некоторых храмов. В целом, если видите, что у входа стоит чья-то снятая обувь — разувайтесь без раздумий.

Фотография: Legion-Media.ru