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«КрымТЭЦ» планирует модернизацию теплоэлектроцентрали в Керчи, где строится Крымский мост
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«КрымТЭЦ» планирует модернизацию теплоэлектроцентрали в Керчи, где строится Крымский мост 

ТАСС 46 минут назад
САКИ, 4 апреля. /ТАСС/. Компания «КрымТЭЦ», поставщик электрической и тепловой энергии в Крыму, планирует провести модернизацию построенной в 1938 году Камыш-Бурунской ТЭЦ, которая обеспечивает значительную часть от общегородской потребности в тепловой энергии Керчи и является резервным источником электрообеспечения города. Об этом в среду журналистам сообщил замгендиректора АО Феликс Копышевский.
"Нам необходимо развивать Камыш-Бурунскую ТЭЦ, потому что станция старая, ее необходимо модернизировать. Мы рассматриваем возможность модернизации станции с газовой надстройкой", — рассказал он, уточнив, что модернизация ТЭЦ в Керчи даст дополнительно 120 МВт. Сейчас станция вырабатывает порядка 20 МВт, отметил он.
Копышевский не уточнил, в какие сроки может быть проведена модернизация ТЭЦ в Керчи, где после ввода Крымского моста эксперты ожидают развитие промышленности.
"Модернизация станции — это не строительство новой, это дешевле. [По срокам] посмотрим. Мы готовы начать и сегодня, у нас достаточно сил и средств. Мы работаем над тем, чтобы этот вопрос был решен как можно быстрее", — сказал Копышевский.
"На сегодняшний день у нас есть договоренности с предприятиями Ростеха, мы бы хотели это дело [модернизацию] внедрить в жизнь, потому что нам нужно 2,5 Гигавата генерации здесь, в Крыму", — добавил Копышевский.
АО «КрымТЭЦ» является поставщиком электрической и тепловой энергии в Крыму. В структуру компании входят Симферопольская ТЭЦ, Камыш-Бурунская ТЭЦ (Керчь), а также «Сакские тепловые сети» (в том числе Сакская ТЭЦ).
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