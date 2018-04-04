«КрымТЭЦ» планирует модернизацию теплоэлектроцентрали в Керчи, где строится Крымский мост

САКИ, 4 апреля. / ТАСС /. Компания «КрымТЭЦ», поставщик электрической и тепловой энергии в Крыму , планирует провести модернизацию построенной в 1938 году Камыш-Бурунской ТЭЦ, которая обеспечивает значительную часть от общегородской потребности в тепловой энергии Керчи и является резервным источником электрообеспечения города. Об этом в среду журналистам сообщил замгендиректора АО Феликс Копышевский.

"Нам необходимо развивать Камыш-Бурунскую ТЭЦ, потому что станция старая, ее необходимо модернизировать. Мы рассматриваем возможность модернизации станции с газовой надстройкой", — рассказал он, уточнив, что модернизация ТЭЦ в Керчи даст дополнительно 120 МВт. Сейчас станция вырабатывает порядка 20 МВт, отметил он.

Копышевский не уточнил, в какие сроки может быть проведена модернизация ТЭЦ в Керчи, где после ввода Крымского моста эксперты ожидают развитие промышленности.

"Модернизация станции — это не строительство новой, это дешевле. [По срокам] посмотрим. Мы готовы начать и сегодня, у нас достаточно сил и средств. Мы работаем над тем, чтобы этот вопрос был решен как можно быстрее", — сказал Копышевский.

"На сегодняшний день у нас есть договоренности с предприятиями Ростеха , мы бы хотели это дело [модернизацию] внедрить в жизнь, потому что нам нужно 2,5 Гигавата генерации здесь, в Крыму", — добавил Копышевский.

АО «КрымТЭЦ» является поставщиком электрической и тепловой энергии в Крыму. В структуру компании входят Симферопольская ТЭЦ, Камыш-Бурунская ТЭЦ (Керчь), а также «Сакские тепловые сети» (в том числе Сакская ТЭЦ).