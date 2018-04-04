Полковник ЦВО назвал легальный способ «откосить» от армии 

Трансгендеры ни в коем случае не могут быть призваны на службу в российской армии. Об этом 4 апреля заявил начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО Сергей Яровой, передает корреспондент "Уралинформбюро".
По словам полковника, при прохождении медкомиссии «трансгендеры и все, кто меняет пол, попадают в категорию Д». В эту группу определяют тех, кто не годен к службе ни в мирное, ни в военное время.
Стоит отметить, что накануне депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому личное вручение повестки о призыве становится необязательным.
Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля и завершится 15 июня 2018 года. Из Свердловской области в ряды ВС РФ должны отправиться 3845 новобранцев. Ранее по теме: Ловить призывников на Среднем Урале будут 79 комиссий