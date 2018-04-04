Агрохолдинг и Курская область заключили соглашение о сотрудничестве

«Мираторг» и Курская область сообщают о подписании протокола к соглашению о сотрудничестве в рамках развития агропромышленного комплекса области в 2018 году, предусматривающего договоренности по ускоренному развитию агропромышленной инфраструктуры региона, в которую холдинг планирует инвестировать до 150 млрд рублей в ближайшие пять лет.

На сегодняшний день инвестиционный проект в Курской области, реализуемый в рамках долгосрочной стратегии по увеличению производства отечественного мяса высокого качества, — крупнейший в РФ . Планируемый объем инвестиций агрохолдинга только в 2018 году составит порядка 23 млрд руб.

Агрохолдинг занимает первое место по производству свинины в России. В Курской области в настоящий момент работают 8 свинокомплексов компании, производящие 900 тыс. голов свиней ежегодно. Компания уже начала строительство в Курской области крупнейшей в России мясохладобойни мощностью переработки 4,5 млн голов свиней в год, а также инвестирует в развитие проектов по производству молока, выращиванию молодняка КРС молочных пород, производству ягнятины, увеличению мощностей свиноводческого дивизиона.

Развитие инфраструктуры является ключевым условием для реализации масштабных проектов, которые выведут регион в лидеры по производству мяса в России. Строительство дорог, доступ к электросетям и газовым магистралям, устранение излишних бюрократических барьеров, повышение эффективности во взаимодействии бизнеса и контролирующих органов — важнейшие вопросы, которые обсудили на встрече президент АПХ Виктор Линник и губернатор Курской области Александр Михайлов . Для ускорения решения вопросов, связанных с реализацией инвестиционного проекта, сторонами было принято решение о создании рабочей группы, работающей на регулярной основе.

Агрохолдинг строго выполняет свои обязательства по реализации инвестиционных проектов: компания ведет строительство мясохладобойни вблизи пос. Черницыно, наращивает производство розовой телятины в Суджанском районе, готова к запуску пилотной овцеводческой фермы в Фатежском районе.

Область со своей стороны готова оказать содействие в подключении площадок агрохолдинга к электро— и газовым магистралям, продолжить реализацию мер по предотвращению заноса вируса африканской чумы свиней на территорию Курской области. Для устранения возможного дефицита квалифицированных кадров администрацией Курской области было предложено организовать подготовку специалистов для строящихся предприятий агрохолдинга на базе областных учебных заведений.

«Объем инвестиций в строительство объектов агрохолдинга на территории Курской области в 2018 году составит более 23 млрд руб., что больше, чем суммарно было проинвестировано компанией в регионе за все предыдущие годы. При реализации масштабных инвестиционных проектов, аналогов которым в России просто нет, критически важен конструктивный, постоянный диалог между инвестором и администрацией региона. Когда у сторон есть четкое понимание сути возникающих вопросов и возможность поиска оптимальных решений в рамках законодательства, когда стороны выполняют взятые на себя обязательства — риски реализации проектов существенно снижаются. Это особенно важно, если мы говорим об инфраструктуре, которая обеспечит создание более 10 тыс. рабочих мест в Курской области и принесет более 7 млрд рублей налогов ежегодно», — прокомментировали в пресс-службе АПХ.