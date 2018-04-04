Казань обратится в правительство, чтобы построить мост в Салмачах

Мэрия Казани обратится в правительство за помощью в строительстве моста через реку Нокса. Нужно около 90 000 000 рублей. По-другому ежегодную проблему паводка в Салмачах и соседних поселках не решить.

«Раньше здесь были пойменные луга, в свое время неподалеку был карьер. Когда начали его разработку в 80-х годах, домов здесь еще не было. Тогда в дамбе были проложены две трубы, а потом еще три. Но они не успевают пропускать воду», — рассказал начальник управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

Новый мост должен быть длиннее старой дамбы и доходить до поворота на улице Камышлы. Кроме того, в некоторых местах Ноксы нужно провести углубление и выпрямление русла. Сейчас специалисты изучают территорию и определяют конкретные участки, сообщает пресс-служба мэрии.

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