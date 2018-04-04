Законопроект о снятии монополии на железной дороге будет доработан

РЖД в целом поддерживает принятие закона «Об организации регулярного пассажирского железнодорожного сообщения в Российской Федерации». Цель проекта сформировать новую модель организации обслуживания населения во всех видах сообщения. Но в компании напомнили, что сейчас отдельно выделенной инфраструктуры для пассажирских перевозок в РФ нет. И пока данную деталь не учли в законопроекте.

По итогам заседания правительства, которое состоялось 22 марта, Минтрансу поручено при подготовке указанного законопроекта к рассмотрению во втором чтении уточнить полномочия и ответственность органов госвласти и участников перевозочного процесса при заказе, организации и осуществлении перевозок железнодорожным транспортом.

Существующая редакция законопроект наделяет Росжелдор правом регулировать загрузку инфраструктуры, чем сейчас занимается РЖД. Это повлечет риски для надлежащего планирования перевозок (как пассажирских, так и грузовых) и к ограничению пропускных возможностей, пояснили в компании.

Кроме того, Минтрансу поручено определить степени развития конкуренции на рынке железнодорожных пассажирских перевозок в дальнем следовании, включая условия доступа новых перевозчиков и установить эффективное соотношение перекрестного субсидирования и соответствующих субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, при организации перевозок на социально значимых маршрутах.