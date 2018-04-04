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Правительство предложило уйти от монополии РЖД
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Правительство предложило уйти от монополии РЖД 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Законопроект предлагает проводить конкурсы среди компаний за маршруты поездов, ввести рыночные цены на билеты, основывающиеся на конкуренции. «Модель конкуренции „за маршрут“ преобладает в мировой практике и доказала свою эффективность», — говорится в пояснительной записке к документу.
Такая система обеспечивает конкуренцию между перевозчиками уже на этапе конкурса. Также там написано, что эта модель с экономической точки зрения дает возможность уменьшать по итогам конкурса размер субсидий на организацию перевозок и оптимизировать траты на систему управления, благодаря сокращению дублирующих функций, их консолидации, стандартизации и автоматизации.
Право на перевозки по маршруту по законопроекту предлагается закреплять договором между государством и компанией. Сейчас оператор пассажирских железнодорожных перевозок — ОАО «РЖД».
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