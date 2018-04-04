Правительство предложило уйти от монополии РЖД

Законопроект предлагает проводить конкурсы среди компаний за маршруты поездов, ввести рыночные цены на билеты, основывающиеся на конкуренции. «Модель конкуренции „за маршрут“ преобладает в мировой практике и доказала свою эффективность», — говорится в пояснительной записке к документу.

Такая система обеспечивает конкуренцию между перевозчиками уже на этапе конкурса. Также там написано, что эта модель с экономической точки зрения дает возможность уменьшать по итогам конкурса размер субсидий на организацию перевозок и оптимизировать траты на систему управления, благодаря сокращению дублирующих функций, их консолидации, стандартизации и автоматизации.