В Тюмени проектируют нейросеть для городского мониторинга и систему контроля газовых скважин

«Мы хотим, чтобы опытные компании заходили в Тюмень . Получив опыт работы в таких командах, многие молодые ребята захотят открыть собственные стартапы. Поэтому мы всячески поддерживаем, чтобы крупные компании открывали здесь центры разработок», — говорит исполнительный директор технопарка Александр Сакевич.

Экспертный совет тюменского технопарка также одобрил несколько проектов для нефтегазовой отрасли. Еще один — индивидуальный капилляриметр в пластовых условиях от компании «Корэтест сервис». Третий нефтегазовый стартап преставила компания «ГазВел Системы» — систему по контролю газовых или газоконденсатных скважин. Большую часть команды проекта составляют победители программы «Умник», рассказали в технопарке. Кроме этого, идея получила приз на региональном этапе Open Innovations Startup Tour.

Другая отрасль, привлекающая внимание начинающих предпринимателей — IT. В частности, на совете представили идею системы мониторинга городской инфраструктуры с использованием технологий компьютерного зрения и нейронных сетей глубокого обучения. По заявлению авторов, проект не имеет аналогов. Его представила компания «Когнитив-Тюмень» — как заявляют ее представители, они уже заручились поддержкой крупного российского акционера, вкладывающего деньги в IT.

Еще два проекта из области информационных технологий, получившие одобрение экспертов технопарка — тендерная информационная система от «ПК „Техновек“ и программный продукт для автоматического управления компанией от Светланы Самойловой

Статус резидента получила также компания „Экобиотех“, предложившая разработку светопропускающих ограждений из дерева и алюминия.