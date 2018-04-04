Белорусский хор выступит на Дне Победы в Ставрополе

Белорусский вокальный коллектив «Чистый голос» присоединится к праздничному концерту в честь Дня Победы в Ставрополе . В пресс-службе Губернатора СК STAV.AIF.RU сообщили, что певцы выступят вместе с тысячеголосым детским хором.

Ставрополь готовится к масштабному празднованию 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На главной площади пройдёт парад с участием военной техники и полутора тысяч человек. К шествию присоединятся ставшие традиционными колонны «Бессмертного полка» из числа неравнодушных горожан.

На праздничном концерте выступит тысячеголосый детский хор, который исполнит песни военных лет и, разумеется, «День Победы». В этом году к нему присоединится белорусский коллектив «Чистый голос». По традиции, праздник завершится салютом.

По всему городу пройдут выступления фронтовых концертных бригад, кинопоказы под открытым небом, спортивные соревнования, театральные постановки, конкурсы, флэшмобы и квесты для привлечения молодёжи. Жители края поучаствуют в массовом автопробеге и походе «Вахта памяти» по местам боевой славы.