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Белорусский хор выступит на Дне Победы в Ставрополе
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Белорусский хор выступит на Дне Победы в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 46 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Белорусский вокальный коллектив «Чистый голос» присоединится к праздничному концерту в честь Дня Победы в Ставрополе. В пресс-службе Губернатора СК STAV.AIF.RU сообщили, что певцы выступят вместе с тысячеголосым детским хором.
Ставрополь готовится к масштабному празднованию 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На главной площади пройдёт парад с участием военной техники и полутора тысяч человек. К шествию присоединятся ставшие традиционными колонны «Бессмертного полка» из числа неравнодушных горожан.
На праздничном концерте выступит тысячеголосый детский хор, который исполнит песни военных лет и, разумеется, «День Победы». В этом году к нему присоединится белорусский коллектив «Чистый голос». По традиции, праздник завершится салютом.
По всему городу пройдут выступления фронтовых концертных бригад, кинопоказы под открытым небом, спортивные соревнования, театральные постановки, конкурсы, флэшмобы и квесты для привлечения молодёжи. Жители края поучаствуют в массовом автопробеге и походе «Вахта памяти» по местам боевой славы.
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