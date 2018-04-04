У дороги к Приморской ТЭС высадили молодые клёны

Сегодня несколько десятков молодых клёнов появились у дороги, ведущей к новой электростанции под Калининградом . Речь о Приморской ТЭС. Вскоре её строители в качестве компенсации за спиленные ранее деревья высадят 30 тысяч новых.

К посадке деревьев строители Приморской ТЭС привлекают тяжелую технику. Саженцы доставляют на место при помощи грейдера. Пока ещё они нуждаются в защите, чтобы молодые саженцы не сломало ветром, их надежно укрывают.

«Это чтобы деревья имели возможность равномерного роста, чтобы происходил без отклонения от вертикали. Клён приживётся здесь», — отмечает Дмитрий Агулбян, производитель работ по высадке клёнов.

Саженцы не боятся заморозков, а также пыли и загазованности от проходящих мимо машин. В рамках программы по благоустройству уже были высажены двадцать пять клёнов. А впереди более глобальные планы по озеленению. При строительстве подъездных путей и самой ТЭС пришлось спилить немало деревьев. Эти потери предстоит восполнить.

«Эти работы проводятся в рамках озеленения по дороге, кроме того, в рамках реализации проекта предусмотрено выполнение компенсационного озеленения порядка 31 тысячи деревьев, мы высадим в Чкаловском лесничестве. Предусмотрено около 23 тысяч дубов красных и порядка 3700 лип», — говорит директор Приморского филиала ООО «Калининградская генерация» Таймураз Дзгоев.