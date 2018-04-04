Ещё
У дороги к Приморской ТЭС высадили молодые клёны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У дороги к Приморской ТЭС высадили молодые клёны 

Вести Калининград 43 минуты назад
Фото: Вести Калининград
Сегодня несколько десятков молодых клёнов появились у дороги, ведущей к новой электростанции под Калининградом. Речь о Приморской ТЭС. Вскоре её строители в качестве компенсации за спиленные ранее деревья высадят 30 тысяч новых.
К посадке деревьев строители Приморской ТЭС привлекают тяжелую технику. Саженцы доставляют на место при помощи грейдера. Пока ещё они нуждаются в защите, чтобы молодые саженцы не сломало ветром, их надежно укрывают.
«Это чтобы деревья имели возможность равномерного роста, чтобы происходил без отклонения от вертикали. Клён приживётся здесь», — отмечает Дмитрий Агулбян, производитель работ по высадке клёнов.
Саженцы не боятся заморозков, а также пыли и загазованности от проходящих мимо машин. В рамках программы по благоустройству уже были высажены двадцать пять клёнов. А впереди более глобальные планы по озеленению. При строительстве подъездных путей и самой ТЭС пришлось спилить немало деревьев. Эти потери предстоит восполнить.
«Эти работы проводятся в рамках озеленения по дороге, кроме того, в рамках реализации проекта предусмотрено выполнение компенсационного озеленения порядка 31 тысячи деревьев, мы высадим в Чкаловском лесничестве. Предусмотрено около 23 тысяч дубов красных и порядка 3700 лип», — говорит директор Приморского филиала ООО «Калининградская генерация» Таймураз Дзгоев.
Работы начнутся с наступлением тепла. Сейчас строители занимаются осушением участка, где будут высаживать деревья. Саженцы доставят из питомников Белоруссии и Санкт-Петербурга.
Вести Калининград: последние новости
В Калининграде на вызов приехал пьяный фельдшер Какие дороги в Калининграде отремонтируют к ЧМ-2018 В Гусеве отремонтируют шесть улиц
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе253
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США41
Украине «перекроют» Керченский пролив630
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин47
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»168
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение