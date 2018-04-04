Молоко против пальмового масла. В Москве обсудили перспективы развития отечественной экономики

Приоритет — науке

Германии, В этом году форум собрал рекордную аудиторию — 1500 человек, включая гостей из Китая Франции и других стран. Впервые местом проведения МЭФ стало здание Российской академии наук , и именно научное сообщество задало тон предстоящей дискуссии. Президент РАН, академик Александр Сергеев отметил, что развитие российской экономики темпами выше мировых, будет возможно, только если наука станет локомотивом роста. Академик предложил задействовать российскую креативность, раскрепостить труд ученых и подумать о проблеме «утечки мозгов». «Мы почему-то боимся утечки долларов, считаем каждый месяц, сколько их утекло, но никто не считает, как у нас утекает интеллект», — посетовал он.

Сергеев предложил повысить привлекательность карьеры ученого, вернуть в школы полноценное естественно-научное обучение, особенно по физике и математике, и отказаться от ЕГЭ. Последнее предложение вызвало бурные аплодисменты аудитории.

Президент РАН особо отметил, что в рыночной экономике двигателем прогресса служит умение быстро доводить новые разработки до производства и рынка. В России этого пока не происходит — сырьевая экономика не так сильно нуждается в новых изобретениях. «Можно строить новые платформы, покупать или разрабатывать новые буровые установки, но наш продукт (нефть и газ) — это старый продукт, это не продукт инновационной экономики, — заявил Сергеев. — Ведь то стремительное развитие, которое мы сейчас наблюдаем в Корее , Китае, связано с тем, что эти экономики научились быстро брать разработки и вбрасывать их в рынок. Мы пока этого не умеем».

Академик предположил, что в нынешней ситуации сложно брать пример с огромной экономики Китая, и предложил обратить внимание на корейскую модель развития.

Сопредседатель форума, президент Промышленного союза «Новое содружество» Константин Бабкин привел пример того, как даже хорошие идеи властей при неправильной реализации могут иметь обратный эффект. «В декабре министр сельского хозяйства Александр Ткачев объявил, что будут льготные кредиты для крестьян на модернизацию их хозяйств, но не сказал, когда эти кредиты будут выданы, — сообщил Бабкин. — Прошло три месяца, крестьяне ждут этой поддержки и не вкладывают деньги в свое развитие. То есть инвестиционный процесс на три месяца затормозился. Продажи комбайнов упали в России на 30% по сравнению с предыдущим годом».

Советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев считает, что у России уже есть все необходимое для быстрого развития экономики. «Загрузка наших производственных мощностей составляет около 60% и имеет тенденцию к снижению. У нас нет ограничений со стороны научно-технического потенциала, нет ограничений в сырьевом потенциале (можно увеличивать переработку продукции в разы), нет ограничений в трудовых ресурсах в условиях общего Евразийского экономического союза , — перечислил экономист. — У нас вообще нет ресурсных ограничений, мы можем спокойно выходить и на 5% роста экономики в год, о которых говорит глава государства, и обеспечить до 10%».

По словам экономиста, главная причина нереализованности имеющегося потенциала в том, что капитал вместо того, чтобы вкладываться в развитие российской экономики, уходит за границу. Потери из-за этого составляют порядка 100 млрд долларов в год.

Полгода без работы

На форуме присутствовали сразу два бывших кандидата в президенты, попытавшие свой шанс на мартовских выборах главы государства, — уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин . Борис Титов в своем выступлении сделал акцент на необходимость иметь ясную стратегию развития экономики, приведя в пример Казахстан , который уже завершил выполнение своей программы до 2030 года, и Саудовскую Аравию , активно уходящую от сырьевой зависимости. «И бизнес, и люди на первое место среди проблем ставят отсутствие стратегии. Любая страна должна иметь четкое понимание того, что мы хотим, и что должны делать, — отметил Борис Титов. — Нужна стратегия, комплексный план. Второе — нужен штаб реформ: специальный институт, который бы занимался и планированием, и контролем. Третье — проектное управление. Все мы могли бы объединиться на этой почве и потребовать, чтобы именно так строилась экономическая политика нашей страны».

Павел Грудинин в свою очередь привел конкретный пример того, как сами власти подрывают конкурентоспособность отечественной экономики. «В 2008 году государство сказало, что есть национальный проект по развитию села, дало денег на покупку коров, строительство ферм, а после этого вдруг стало ввозить пальмовое масло, — рассказал Грудинин. — В этом году заключен контракт, по которому мы поставляем в Индонезию самолеты, а оттуда в качестве оплаты получаем пальмовое масло, которое потом становится молочным продуктом. Таким образом гробят молочную промышленность, цена на молоко в некоторых регионах упала в этом году на 4 рубля».

Директор совхоза отметил и еще одну проблему отечественных производителей — падение реальных доходов населения, люди перестают покупать качественные продукты. «Нам привозят суррогаты, потому что это выгодно. Мы проиграли конкурентную борьбу всем без исключения, даже Белоруссии и Казахстану, — посетовал Грудинин. — Понятно одно — в ближайшее время экономическую политику надо поменять в сторону людей и в сторону производства, иначе со страной произойдет то, что с Советским Союзом 20 лет назад».

Еще более грустную историю рассказал генеральный директор Читинского керамического завода «Мир» Виталий Гнатышев, чье предприятие вынуждено работать лишь вполовину своей мощности. «Шесть месяцев завод работает, а на шесть месяцев мы вывели работников в вынужденный простой. Что печально, буквально вчера мы снова запустили производственные линии, и оказалось, что почти никто не ушел и не уволился — работы нет, — посетовал Гнатышев. — Нас душат ценами на топливо и электроэнергию, давят налогами. За один киловатт электроэнергии мы платим 5 рублей 23 копейки, при этом цены на кирпич не меняем с 2013 года. А цены на электроэнергию за три года повысились на 28%, на уголь — на 25%, на дизтопливо — на 26%».

Тысяча к одному

Член бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга , экс-министр труда и социального развития РФ Оксана Дмитриева предъявила претензии к денежно-кредитной политике властей и высокой ставке Центробанка . «Деньги, которые приносит в банки население, существенно дешевле, чем деньги ЦБ. Разница между кредитами и депозитами населения составляет 16 трлн рублей. Банки завалены дешевыми деньгами, но они никуда не идут, либо идут по очень высоким ценам», — отметила экономист.

Оксана Дмитриева считает, что, уже накачав один раз банки деньгами во время кризиса, власти нашли новый способ продолжить ту же политику. «Вся идея санации банков, на мой взгляд, — это искусственно создаваемая нестабильность в банковской системе и возможность потратить огромный объем средств, — поделилась экономист. — Только через Агентство по страхованию вкладов в 2016-2017 годах было потрачено около 2,5 трлн рублей, а через Фонд консолидации банковского сектора — 1,5 трлн. рублей».

На фоне этих огромных цифр было удивительно услышать, что на развитие отечественной науки тратится в тысячу раз меньше. Глава РАН Александр Сергеев сообщил, что бюджет Академии наук в 2018 году составляет менее 4 млрд рублей. В эту сумму входят в том числе стипендии, получаемые членами академии. «То есть реальные деньги, которые имеет академия наук на все вопросы стратегического планирования в научно-технологической, социально-экономической области, раскрутку новых проектов, прогнозирование, составляют порядка 1,5 млрд рублей», — сказал Сергеев.

Видимо таковы сегодняшние приоритеты российской экономической политики.