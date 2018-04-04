На всех полигонах Подмосковья будет введена АИС «Отходы»

АИС «Отходы» ‐ система, которая будет введена на всех полигонах Московской области . Об этом сообщил министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

Введение АСИ «Отходы» означает, что на полигоне будут видеокамеры, шлагбаум, а в системе — вся информация о машине и водителе.

Система камер, которые будут анализировать номер машины. Если машины в базе данных нет, шлагбаум не откроется

По его словам, эта система уже опробована на шести полигонах. Она работает уже около двух месяцев.

Когда шлагбаум открывается, машина заезжает на весы, взвешивается. Вторая камера еще раз считывает номер и второй раз открывает шлагбаум. Все в автоматическом режиме

— Александр Коган.

На обратном пути вновь определяется номер, машина взвешивается, а система определяет, сколько мусора завезено.

Тем самым мы знаем, откуда идет мусор, какого качества идут мусор, кто его привез, номер машины, все лимиты и заключенные договора. Такая система в течение апреля будут установлена на всех полигонах Московской области

— Александр Коган.

Тема полигонов актуальна для всей страны. Сейчас на территории Подмосковья находится 15 полигонов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Александр Чупраков.