ЦСКА поздравил Рахимича с 42-летием

Поздравляем с днём рождения обладателя множества титулов в составе #ЦСКА легендарного Элвера Рахимича! 🔴🔵 pic.twitter.com/75cVsiuDeo

ЦСКА в Твиттере поздравил с днем рождения бывшего полузащитника, тренера команды армейцев 2003 года рождения Элвера Рахимича. Сегодня, 4 апреля, боснийскому экс-хавбеку исполняется 42 года.

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