ЦСКА поздравил Рахимича с 42-летием 

ЦСКА в Твиттере поздравил с днем рождения бывшего полузащитника, тренера команды армейцев 2003 года рождения Элвера Рахимича. Сегодня, 4 апреля, боснийскому экс-хавбеку исполняется 42 года.
Напомним, Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год. За это время выиграл 18 трофеев, включая 5 титулов чемпиона России и Кубок УЕФА. С 2013 по 2014 год он был играющим тренером армейцев, а в 2015 году начал работать в ДЮСШ красно-синих.
Поздравляем с днём рождения обладателя множества титулов в составе #ЦСКА легендарного Элвера Рахимича! 🔴🔵 pic.twitter.com/75cVsiuDeo
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 4 апреля 2018 г.