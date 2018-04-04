Вокруг фан-зоны ЧМ-2018 на Конюшенной запретят продажу алкоголя в стеклянной таре

Вокруг фан-зоны чемпионата мира по футболу на Конюшенной площади в Петербурге запретят продавать алкоголь в стеклянной таре. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного

Как пояснил вице-губернатор Александр Говорунов , ограничения коснутся близлежащих магазинов и кафе. «В целях безопасности в магазинах, расположенных на прилегающих территориях, торговля алкоголем в стеклянной таре будет запрещена, а предприятия общественного питания будут торговать только на разлив», — сказал он во время выездного совещания на месте будущей фан-зоны.

Отмечается, что вице-губернатор распорядился проработать вопрос движения туристических катеров и речных судов по каналу Грибоедова вблизи Конюшенной площади и провести разъяснительную работу с жильцами близлежащих домов. Кроме того, правоохранительным органам поручено дополнительно проверить чердаки и подвалы расположенных по соседству зданий. В этом году фан-зона сможет принять до 15 тыс. болельщиков. Для них будет оборудовано три входа на площадь. Кроме того, организаторы рассказали, что в целях безопасности подготовят три дополнительных выхода из фан-зоны, которых не было во время Кубка конфедераций в прошлом году, отдельный выезд будет предусмотрен для транспорта.

Фан-зона ЧМ-2018 на Конюшенной площади будет работать с 14 июня по 14 июля. Там все желающие смогут смотреть матчи мундиаля на большом экране и участвовать в мероприятиях, посвященных чемпионату.

По материалам «ДП» Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.