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Вокруг фан-зоны ЧМ-2018 на Конюшенной запретят продажу алкоголя в стеклянной таре
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Вокруг фан-зоны ЧМ-2018 на Конюшенной запретят продажу алкоголя в стеклянной таре 

Собака 49 минут назад
Фото: Собака
Вокруг фан-зоны чемпионата мира по футболу на Конюшенной площади в Петербурге запретят продавать алкоголь в стеклянной таре. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.
Как пояснил вице-губернатор Александр Говорунов, ограничения коснутся близлежащих магазинов и кафе. «В целях безопасности в магазинах, расположенных на прилегающих территориях, торговля алкоголем в стеклянной таре будет запрещена, а предприятия общественного питания будут торговать только на разлив», — сказал он во время выездного совещания на месте будущей фан-зоны.
Отмечается, что вице-губернатор распорядился проработать вопрос движения туристических катеров и речных судов по каналу Грибоедова вблизи Конюшенной площади и провести разъяснительную работу с жильцами близлежащих домов. Кроме того, правоохранительным органам поручено дополнительно проверить чердаки и подвалы расположенных по соседству зданий. В этом году фан-зона сможет принять до 15 тыс. болельщиков. Для них будет оборудовано три входа на площадь. Кроме того, организаторы рассказали, что в целях безопасности подготовят три дополнительных выхода из фан-зоны, которых не было во время Кубка конфедераций в прошлом году, отдельный выезд будет предусмотрен для транспорта.
Фан-зона ЧМ-2018 на Конюшенной площади будет работать с 14 июня по 14 июля. Там все желающие смогут смотреть матчи мундиаля на большом экране и участвовать в мероприятиях, посвященных чемпионату.
По материалам «ДП» Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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