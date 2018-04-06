ФОК с бассейном и хоккейной площадкой в районе Марьина роща получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано физкультурно-оздоровительному комплексу (ФОК) в столичном районе Марьина роща. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на его председателя Олега Антосенко.

«Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в районе Марьина роща на северо-востоке Москвы . Объект возведен за счет средств инвестора. Застройщиком выступило ООО «Торос Инвест», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.

В пресс-службе уточнили, что ФОК расположен по адресу: 1-й Стрелецкий проезд, д. 14. На первом этаже здания общей площадью 4 тыс. 870 кв. м размещаются вестибюльная группа, раздевалки бассейна, бассейн и универсальный спортивный зал. В двухсветном пространстве вестибюля оборудован интерактивный экран. На втором этаже находятся раздевалки универсального спортивного зала, а также буфет и тренерская.

«Третий этаж отдан под хоккейную площадку без зрительских мест. Здесь смогут заниматься хоккеисты-любители, а также проводиться занятия по начальному обучению фигурному катанию. В подземном этаже обустроят кафе на 50 мест. Главный вход в комплекс организован со стороны 5-го проезда Марьиной Рощи. Посетители, оставив автомобиль на парковке (вмещает 22 машины), проходят к главному входу по террасе», — указано в сообщении.