Геологоразведочный университет развивает международные связи

Состоялась встреча сотрудников кафедры общей физики МГРИ-РГГРУ с коллегами из Румынии

Дружеская встреча с профессором Петрошанского университета, членом Академии Технических Наук Румынии (ASTR) Николаем Ильяшем и советником Министерства энергетики Румынии, горным инженером энергетического комплекса Oltenia, руководителем службы энергоэффективности Ионуцом Предою прошла в формате двустороннего диалога по вопросам образовательного, научного и культурного сотрудничества.

Обе стороны намерены активно содействовать дальнейшему развитию разноплановых, содержательных российско-румынских контактов в сфере образования. В качестве приоритетных задач на этом направлении рассматриваются программы межвузовских обменов, проведение конференций и семинаров, направленных, в первую очередь, на обмен опытом в области подготовки высококвалифицированных кадров для горно-геологической отрасли.