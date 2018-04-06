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Геологоразведочный университет развивает международные связи
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Геологоразведочный университет развивает международные связи 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Состоялась встреча сотрудников кафедры общей физики МГРИ-РГГРУ с коллегами из Румынии.
Дружеская встреча с профессором Петрошанского университета, членом Академии Технических Наук Румынии (ASTR) Николаем Ильяшем и советником Министерства энергетики Румынии, горным инженером энергетического комплекса Oltenia, руководителем службы энергоэффективности Ионуцом Предою прошла в формате двустороннего диалога по вопросам образовательного, научного и культурного сотрудничества.
Обе стороны намерены активно содействовать дальнейшему развитию разноплановых, содержательных российско-румынских контактов в сфере образования. В качестве приоритетных задач на этом направлении рассматриваются программы межвузовских обменов, проведение конференций и семинаров, направленных, в первую очередь, на обмен опытом в области подготовки высококвалифицированных кадров для горно-геологической отрасли.
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