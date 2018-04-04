Тревожные выходные. Почему долгожданное потепление не порадовало воронежцев

Как снег на голову

В этом году от падения наледи с крыш домов пострадало несколько человек, один погиб. Казалось бы, предупреждён — значит вооружён, но падение сосулек на людей продолжается. На этот раз ЧП произошли в Железнодорожном и Ленинском районах. Так, в последний день марта, в субботу, сосулька свалилась на голову 34-летнего мужчины у дома № 38/1 по улице 20-летия Октября. Раненого доставили в БСМП № 1, где ему диагностировали ушибы и ссадины головы.

А в первый день апреля снег сошёл с крыши дома № 14 по улице Артамонова прямо на 12-летнего мальчика. Диагноз — компрессионный перелом 5-8 позвонков.

На этом список ЧП не закончился. В выходные в гипермаркете «Лента» на ул. Домостроителей частично обрушился навесной потолок. Подобная ситуация, как сообщают наши читатели, произошла и в музее им. Крамского — там даже временно закрыли выставку, приуроченную к 105-летию художника Виктора Сорокина

Следователи проводят доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. Скорее всего, ответственные за уборку снега и наледи на этих домах управляющие компании накажут штрафом, но будет ли от этого легче пострадавшим?

Капремонт — не панацея

Ночью 31 марта в пятиэтажке № 12 по ул. Танеева обвалилась часть кровли. Как пояснили специалисты, сломалась ветхая деревянная балка, и старый шифер с крыши рухнул на чердак. Шум изрядно напугал жильцов, благо обошлось без пострадавших. Уже в воскресенье коммунальщики оперативно залатали крышу.

Дальше — больше: в воскресенье, 1 апреля, обрушился балкон трёхэтажного дома № 116 по улице 45-й Стрелковой Дивизии, расположенного у пересечения с Московским проспектом. Лишь по счастливой случайности никто под балконом не проходил, хотя место это довольно оживлённое — на первом этаже расположены почта, парикмахерская и цветочный магазин. В этот же день дом, где падают балконы, обнесли сигнальной лентой — мало ли что.

Так в чём же причина инцидентов? Представители УК Коминтерновского и Левобережного районов в один голос говорят: этим домам более полувека, им срочно нужен капремонт, однако его начало в обоих зданиях намечено лишь на 2022 год.

Как пояснил директор УК Коминтерновского района Станислав Судаков, восстановление балконных плит — это работы капитального характера, и выполнять их УК просто не могут. Именно капремонт — единственная возможность избежать новых ЧП и сохранить дом, который постепенно рассыпается.

«Что касается возможностей УК, то денег собственников по «первой строке» едва хватает на вывоз отходов и аварийные работы. В доме проживает всего 16 семей, которым финансовая нагрузка по его восстановлению просто не по силам, — комментирует коммунальщик».

Инженер УК Левобережного района Сергей Нестеренко , говоря о состоянии дома № 12 по улице Танеева, построенного в 1968 году, отметил, что одно из «слабых мест» здания — кровля. За полвека её должны были как минимум дважды полностью перекрыть. Кроме того, крыша изначально была покрыта сомнительного качества материалами.

Впрочем, и капремонт — не панацея. С начала оттепели жилищная инспекция приняла уже с десяток обращений, причём сразу в нескольких воронежских многоэтажках крыша потекла после капремонта. Региональному фонду капитального ремонта инспекторы выдали пять предписаний по устранению недочётов, одно дело рассматривает мировой суд. Отвечать за плохую работу будут подрядчики.

А пока жильцы верхних этажей живут в квартирах под «дождём» — в окружении тазиков и вёдер. И это при том, что снег только начал таять. А уже в мае в городе ожидают традиционный сезон дождей…