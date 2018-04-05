В Приморском крае экс— сотруднику краевой администрации предъявлено обвинение в халатности

Следственными органами СКР по Приморскому краю предъявлено обвинение бывшему и.о. директора департамента образования и науки Приморского края. Она обвиняется в халатности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 2016 году, по версии следствия, обвиняемая исполняла обязанности директора департамента образования и науки Приморского края и ею не были приняты своевременные меры по организации в департаменте надлежащей работы по этому направлению и не проконтролировано обоснование (максимальной) цены контрактов на основе реальной рыночной ценовой информации о стоимости жилых помещений.

В результате проявленной халатности произведено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более двух миллионов рублей, что повлекло крупный ущерб бюджету Приморского края.