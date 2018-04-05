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В Приморском крае экс— сотруднику краевой администрации предъявлено обвинение в халатности
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В Приморском крае экс— сотруднику краевой администрации предъявлено обвинение в халатности 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Следственными органами СКР по Приморскому краю предъявлено обвинение бывшему и.о. директора департамента образования и науки Приморского края. Она обвиняется в халатности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В 2016 году, по версии следствия, обвиняемая исполняла обязанности директора департамента образования и науки Приморского края и ею не были приняты своевременные меры по организации в департаменте надлежащей работы по этому направлению и не проконтролировано обоснование (максимальной) цены контрактов на основе реальной рыночной ценовой информации о стоимости жилых помещений.
В результате проявленной халатности произведено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более двух миллионов рублей, что повлекло крупный ущерб бюджету Приморского края.
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