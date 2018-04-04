Жители района Коньково примут участие в апрельских субботниках 

14 и 21 апреля во всех округах столицы пройдут традиционные общегородские субботники, участие в которых могут принять все желающие.
Определены основные места для уборки в районе Коньково.
Жители района смогут принять участие в с субботниках по адресам:
14 апреля 2018 года на ул. Островитянова 39 (вокруг прудов);
ул. Академика Капицы (кромка Битцевского лесопарка).
21 апреля 2018 года ул. Островитянова 19/22 (Соловьиная роща);
ул. Академика Арцимовича 9 (Яблоневый сад).
Начало в 10:00. Рабочий инвентарь можно получить на месте.
Основными задачами в период проведения весеннего благоустройства будут приведение в порядок городских и внутридворовых территорий — это объекты жилого фонда и дорожно-транспортной инфраструктуры. Работы в рамках месячника благоустройства затронут почти 50 различных направлений.