Ещё
Жители района Коньково примут участие в апрельских субботниках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители района Коньково примут участие в апрельских субботниках 

Коньково 56 минут назад
Фото: Коньково
14 и 21 апреля во всех округах столицы пройдут традиционные общегородские субботники, участие в которых могут принять все желающие.
Определены основные места для уборки в районе Коньково.
Жители района смогут принять участие в с субботниках по адресам:
14 апреля 2018 года на ул. Островитянова 39 (вокруг прудов);
ул. Академика Капицы (кромка Битцевского лесопарка).
21 апреля 2018 года ул. Островитянова 19/22 (Соловьиная роща);
ул. Академика Арцимовича 9 (Яблоневый сад).
Начало в 10:00. Рабочий инвентарь можно получить на месте.
Основными задачами в период проведения весеннего благоустройства будут приведение в порядок городских и внутридворовых территорий — это объекты жилого фонда и дорожно-транспортной инфраструктуры. Работы в рамках месячника благоустройства затронут почти 50 различных направлений.
Коньково: последние новости
Жителей Конькова пригласили на встречу, посвященную экологии округа На детской площадке починили тарзанку Состоялось открытое заседание Совета депутатов муниципального округа Коньково
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе252
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США44
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин56
Украине «перекроют» Керченский пролив628
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»170
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение