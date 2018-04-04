Уникальный проект «Медиашкола „Дальневосточный репортер“ приедет в Южно-Сахалинск

Уникальный проект «Медиашкола „Дальневосточный репортер“ презентуют на Первом международном МедиаФоруме российских островов в Южно-Сахалинске . В рамках форума руководство бесплатной школы журналистики объявит о завершении отбора претендентов и дату начала обучения.

»О запуске Медиашколы мы объявили на Дальневосточном МедиаФоруме в Хабаровске в конце февраля текущего года и это сразу вызвало повышенный интерес в медиа сообществе. Сейчас мы проводим сбор конкурсных заявок на обучение. По итогам рассмотрения предоставленных портфолио и выполнения творческих задач определим группу победителей в составе 50 человек, куда войдут журналисты с опытом работы в СМИ не более 3 лет и студенты факультетов творческих специальностей, ведущие активную практику в СМИ», — заявил руководитель дирекции информационных проектов НКО «Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока» Алексей Бабков.

Претенденты, которые пройдут отбор, будут обучаться бесплатно.

«К нам поступают заявки со всех субъектов Дальнего Востока и уже сегодня мы ожидаем, что спрос заметно превысит наше предложение. На Медиафоруме в Южно-Сахалинске мы объявим о завершении отбора претендентов и сообщим о начале обучающего процесса», — рассказал Алексей Бабков.

ИА PrimaMedia и Комсомольская правда. Образовательная программа Медиашколы состоит из онлайн вебинаров и четырех очных слетов Медиашколы во Владивостоке , Хабаровске, Якутске и Южно-Сахалинске. Вебинары будут проходить со средней интенсивностью 3 часа в неделю. На медиаслетах ведущие федеральные и региональные эксперты будут давать мастер-классы и отрабатывать базовые навыки в области журналистики. Активное участие в реализации проекта принимают Академия новостей ТАСС

Справка:

Проект «Медиашкола: Дальневосточный репортер» является уникальным для Дальнего Востока — он нацелен на развитие информационного пространства региона и позиционируется организаторами как составной элемент стратегии опережающего развития Дальнего Востока, признанной на высшем государственном уровне национальным приоритетом России на весь XXI век. Поддержку проекту оказывает аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Первый международный МедиаФорум российских островов пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете. Принять участие в форуме можно, зарегистрировавшись на сайте медиафорумсахалин.рф. Участие в МедиаФоруме бесплатное.