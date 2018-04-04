Рыбаки проигнорировали запреты воронежских спасателей выходить на лед

Несмотря на то, что ледовая обстановка на воронежском водохранилище стала критической, 3 апреля при патрулировании спасатели обнаружили порядка 50 рыбаков в Масловском затоне.

«Промоины находятся не только под опорами мостов, ЛЭП, но и по всей площади водохранилища в хаотичном порядке. В среднем, толщина льда сейчас составляет 25 см, однако это не гарантирует безопасность. Выход на лед сейчас опасен для жизни», — подчеркнули в городской службе управления по делам ГО и ЧС.

По словам спасателей, опасность весеннего льда состоит в том, что если рано утром по нему можно идти смело, а после полудня он становится хрупким и ненадёжным.