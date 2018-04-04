Глава СВР: созданная США система вассальной зависимости дает сбой

Сергей Нарышкин обратил внимание на рост количества недостоверной информации, направленной на то, чтобы оправдать те или иные действия или интересы Запада.

Созданная Соединенными Штатами так называемая система вассальной зависимости других государств мира в последнее время начала давать сбои. Об этом в ходе выступления на VII Московской конференции по международной безопасности заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«От американцев начинают отдаляться даже их самые верные спутники — европейцы, благополучие и безопасность которых США без колебаний из раза в раз кладут на алтарь собственных геополитических устремлений», — указал он.

Также глава СВР обратил внимание на рост количества недостоверной информации, направленной на то, чтобы оправдать те или иные действия или интересы Запада.

«Количество, а главное, качество лжи, призванной оправдать гегемонию Запада, просто беспрецедентно. По сути, всем ценностям и нормам, которые, так или иначе, регулируют межгосударственные отношения, придаются прямо противоположные значения», — подытожил Нарышкин.