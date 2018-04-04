Рейтинг публичной активности ВИП-персон Самарской области. Март-2018 

Как составляется рейтинг
Каждый месяц экспертный канал «ФедералПресс» готовит рейтинг самых популярных ВИП-персон Самарской области, формируемый по частоте упоминаний в материалах Рунета. В данном проекте используется база данных «Яндекс. Новости», в которую входит более 3000 российских СМИ, представленных в интернете и заключивших соглашение о сотрудничестве с «Яндексом».
В большинстве своем это ведущие федеральные СМИ (печатные и электронные) и значимые региональные ресурсы. Мы преднамеренно не включаем в поисковую базу издания, не имеющие интернет-представительств, не заключившие соглашения с «Яндекс. Новости», а также блоги и форумы, где можно «накрутить» цитируемость того или иного деятеля. Кроме того, для повышения репрезентативности исследования мы не считали повторяющиеся сообщения одних и тех же информационных агентств, поскольку данные повторы не отражаются на реальной позиции того или иного ньюсмейкера в медиарейтинге.
По базе «Яндекса» сотрудники нашего экспертного канала ищут упоминания фамилий более 100 политиков, бизнесменов и общественных деятелей. В итоге мы получаем список персон, имена которых наиболее часто упоминались в материалах Рунета. Учитывая, что в базе анализируемых СМИ доминируют федеральные издания, получаемый на выходе рейтинг в первую очередь отражает позицию основных персон Самарской области относительно федерального центра
1. Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области — 912 (782)
В марте врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, по сути, сдал первый экзамен на профпригодность. Под его руководством область вошла в топ-15 субъектов-лидеров по явке на выборах президента. За Владимира Путина в губернии проголосовали 75,82% жителей — на 5% больше, чем прогнозировали политологи. В тот же день, 18 марта, на главной площади Самары прошла праздничная акция «Россия — Крым: вместе навсегда!», лицом которой стал Дмитрий Азаров.
Сам Владимир Путин прилетал в Самару 7 марта и провел с врио губернатора встречу, на которой напомнил про второй экзамен — предстоящий чемпионат мира по футболу. Дмитрий Азаров в очередной раз заверил главу государства, что отстающий от графика стадион сдадут в срок. Через неделю после этого визита врио губернатора выступил на расширенном заседании облправительства по вопросам исполнения послания президента.
Кроме главы государства в марте область посетили заместители председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин, а также министр экономического развития РФ Максим Орешкин и гендиректор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов. С ними Дмитрий Азаров провел ряд совещаний и выездных встреч.
Важными событиями с участием Дмитрия Азарова стали открытия нескольких медицинских учреждений: многопрофильного клинического госпиталя ГК «Мать и дитя», нового лечебно-реабилитационного и диагностического центров в Самаре. Также не без врио губернатора открылся центр по обучению добровольцев и волонтеров поиску пропавших людей.
Кроме того, глава региона провел очередную встречу с дольщиками одного из самых проблемных недостроев в области — коттеджного поселка «Дубрава», назвал имя учителя года Самарской области-2018, присутствовал на церемонии награждения на ежегодном фестивале самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» и почтил память погибших на пожаре в Кемерово.
2. Елена Лапушкина, глава г.о. Самара — 225 (213)
Для мэра областной столицы месяц тоже оказался ответственным. Если вспомнить, одним из обещаний, которые давала Елена Лапушкина перед вступлением в должность сити-менеджера, была организация выборов президента. Что под этим подразумевалось, самарцы поняли позднее. Свою инициативность чиновница направила на обеспечение общественного голосования по объектам благоустройства. Госпрограмму «Формирование комфортной городской среды» в этом году использовали как один из механизмов повышения явки на избирательные участки 18 марта. Чаще всего в мартовских новостях глава города мелькала именно по этому поводу — до, после и во время выборов.
С участием Елены Лапушкиной прошло назначение нового председателя самарской городской думы Алексея Дегтева, встреча по проблемам жителей микрорайона Крутые Ключи, награждение победителей губернского конкурса «Самарская театральная муза»-2017 и открытие клинического госпиталя, о котором упоминалось выше.
3. Сергей Анташев, глава г.о. Тольятти — 129 (102) Аналогичные функции по обеспечению явки на фоне общественного голосования по проектам благоустройства исполнял и сити-менеджер Автограда Сергей Анташев. Если в Самаре главным объектом споров стала стена на площади Славы, то в Тольятти — строительство лесной дороги из Центрального района в Автозаводский. На этой теме спекулировали многие политики и общественные деятели. Споры о необходимости дороги ведутся десятилетиями. Но, к удивлению горожан, результаты голосования от 18 марта показали: большинство против. Об этом несколько раз после выборов заявил Сергей Анташев. При этом сам чиновник в марте высказался о реализации другого долгоиграющего проекта — моста через Волгу «Тольятти-Климовка». По его словам, документация по мосту проходит техническую экспертизу.
Глава Тольятти тоже не прошел мимо трагедии в Кемерово. Градоначальник выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших на пожаре и заявил о необходимости проверки всех ТРЦ, в которых имеются кинотеатры и детские площадки.
За умышленное невыполнение предписаний Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры глава Тольятти Сергей Анташев был оштрафован. Ранее надзорное ведомство обнаружило нарушения чиновниками тольяттинской администрации природоохранного законодательства и потребовала их устранения. Отметим, что это не первая претензия к сити-менеджеру со стороны правоохранителей.
4. Николя Мор, президент ПАО «АвтоВАЗ» — 127 (215)
Не смотря на объявление о предстоящем уходе француза с поста главы автогиганта, Николя Мор продолжает исполнять свои обязанности и занимать верхние строчки рейтинга публичной активности. Самым громким мартовским событием для Николя Мора стал визит в Тольятти заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича. Чиновник провел заседание рабочей группы по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ.
Широкую цитируемость получило интервью Николя Мора в федеральных изданиях, где он рассказал, как совмещает руководство «АвтоВАЗом» и регионом Евразия в компании Renault, как при нем улучшилась экономическая ситуация на тольяттинском предприятии, насколько сокращалась численность сотрудников завода, какие новые модели ожидаются в будущем и так далее. Отдельного внимания удостоились сообщение француза, что к 2021 году «АвтоВАЗ» откроет завод в Казахстане, и что предприятие готовится сократить экспорт автомобилей LADA в Евросоюз в связи с ужесточением норм токсичности выхлопа в ЕС. В среднем потенциальные потери выручки компании от продаж в ЕС могут составить около 3 млрд рублей. Решением проблемы предположительно станет оснащение автомобилей LADA гибридными силовыми установками.
5. Леонид Калашников, депутат Госдумы — 111 (123)
Представитель Самарской области в российском парламенте Леонид Калашников в марте выступил в защиту своего коллеги — главы международного комитета Леонида Слуцкого, уличенного в сексуальных домогательствах. По словам Калашникова, он знает Слуцкого более 15 лет: «Достаточный срок для того, что понять: это вежливый, галантный, обходительный человек, который уважает женщин и не способен на те поступки, в которых его обвиняют»..
Не менее громко председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками выступал при обсуждениях международной повестки. Парламентарий комментировал «Дело Скрипаля» и высылку российских дипломатов из стран Европы, Канады и США. «Мы для Запада, видимо, опасный партнер. Уж слишком они нам большое значение придают», — сказал парламентарий. Депутат отреагировал и на инициативу националистических партий, которые входят в правящую коалицию латвийского парламента, признать так называемый День памяти легионеров СС государственным праздником Латвии. Калашников предложил ввести и санкции в отношении латвийских политиков, продвигающих идею героизации нацизма, и использовать экономические рычаги.
Между выступлениями по телевидению и в печатных СМИ депутат побывал с рабочим визитом во Вьетнаме, где встретился с заместителем премьер-министра Тринь Динь Данг.
6. Владимир Гутенев, депутат Госдумы — 97 (150)
Еще один депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев отметился в парламенте. В частности, после трагедии в Кемерово он выступил с законодательной инициативой о применении дефибрилляторов для спасения жизни в местах скопления людей. Владимир Гутенев обсудил с коллегами инновационные технологии ядерной медицины для ранней диагностики социально значимых заболеваний, а также присутствовал при принятии закона, предоставляющего федеральным государственным учреждениям здравоохранения возможность участвовать в концессионном соглашении. Документ вводит практику передачи в концессию объектов здравоохранения, в том числе санаторно-курортных объектов.
На правах первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутеневучаствовал во всероссийском форуме «Цифровая экономика и ОПК России: лучшие практики и решения, оценка адаптивности и прогноз», где затронул тему цифровизации экономики, общества и ОПК, технологических, экономических, социально-демографических трендов в этой сфере. Побывал депутат и на «АвтоВАЗе», где принял участие в заседании по подготовке к празднованию 50-летнего юбилея выпуска первого автомобиля.
Как координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Гутенев рассказал о будущем запуске всероссийского экологического мониторинга по итогам послания президента Федеральному собранию. Сообщил, что эксперты ОНФ обнаружили по стране более 1 тыс. незаконных «снежных полигонов». И выступил против снижения ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов.
7. Андрей Колядин, политтехнолог — 87 (72)
Март был кульминацией работы политтехнолога Андрея Колядина, которого пригласили в Самарскую область в конце прошлого года, чтобы войти в штаб по подготовке выборов главы государства. Судя по всему, бывший начальник департамента региональной политики при президенте Дмитрии Медведеве справился с задачами на все 100. Как мы писали выше, регион показал отличную явку и высокий процент голосов в пользу Владимира Путина. Перед выборами Колядин сделал немало прогнозов о будущем голосовании, а по его завершению дал еще больше комментариев российским СМИ, оценивая ситуацию в том или ином регионе или стране в целом — от усов коммуниста Павла Грудинина до перспектив российской несистемной оппозиции.
Политолог, как водится, публично высказывался и по другим важным вопросам. В частности, предрек отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, но вступился за его заместителя Сергея Цивилева. По мнению Андрея Колядина, против последнего ведется информационная война, связанная с политической борьбой в регионе.
8. Владимир Василенко, первый заместитель главы г.о. Самара — 61 (9) (new)
Пока глава областной столицы Елена Лапушкина занималась обеспечением явки на выборах, непосредственные обязанности градоначальника выполнял ее первый заместитель Владимир Василенко. Чиновник сообщил, что в Самаре отремонтируют съезды с Южного моста, развеял слухи о повышении стоимости проезда в Самаре, прокомментировал состояние городских коммуникаций, когда речь зашла о возможном переходе области на расчет тарифов за теплоэнергию по новому методу — «альтернативной котельной».
Звездным часом для первого замгламы города стала поездка вместе с членами правительства и журналистами в тестовом вагоне по новому трамвайному маршруту от улицы Ташкентской до стадиона «Самара Арена». Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина не удостоили вниманием это событие, а врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов и глава регионального минтранс Иван Пивкин были не многословны. Весь удар перед представителями прессы принял на себя Василенко, а после отметился во всех новостях по этой теме.
9. Андрей Тихонов, главный тренер ПФК «Крылья Советов» — 57 (33) (new)
«Крылья» под руководством ветерана отечественного футбола продолжают битву за прямой выход в премьер-лигу. В новом сезоне ФНЛ, который стартовал для команды 4 марта, у подопечных Андрея Тихонова дела пошли в гору. В гостях самарцы обыграли «Динамо-СПб» со счетом 3:1, после чего за месяц не пропустили ни одного мяча. Победили в домашнем матче «Тюмень» (2:0), забили гол «Сибири» и два мяча в ворота «Тамбова». Самой нерезультативной игрой марта оказалась домашняя встреча с «Оренбургом» — по нулям. Но Тихонов посчитал это закономерным результатом: обе команды показали хорошую подготовку и желание одержать победу.
Помимо основных матчей клуба тренер «Крыльев Советов» принял участие в празднованиях по случаю 100 дней до старта ЧМ-2018. Наставник команды символичные 18 раз жонглировал футбольным мечом и бросил вызов главе региона в спортивном флешмобе. Дмитрий Азаров, к слову, вызов принял и 18 раз набил баскетбольный мяч ногой. Также Тихонов сыграл в товарищеском матче между ветеранами «Крыльев» и членами областного правительства, по тайму за каждую команду. Возможно, это повлияло на финальный счет — 1:1.
10. Николай Меркушкин, экс-губернатор Самарской области — 48 (85)
Бывший глава региона Николай Меркушкин до сих пор остается в региональной новостной повестке и упоминается в СМИ даже чаще, чем большинство самых скандальных членов нынешнего «белого дома». На этот раз он оставил вне рейтинга врио первого зампредседателя областного правительства Виктора Кудряшова, глав минтранса Ивана Пивкина, минстроя Александра Баландина, минспорта Дмитрия Шляхтина, нового спикера гордумы Алексея Дегтева, постоянного председателя губдумы Виктора Сазонова и главу облизбиркома Вадима Михеева — и это в месяц проведения президентских выборов. Каждый из этих людей мог бы оказаться в рейтинге, если бы не Николай Меркушкин.
Имя Николая Меркушкина вспомнили даже по случаю выборов — невероятно высокие показали Самарской области сравнили с результатами экс-губернатора по повышению явки, которая так же всегда была непомерно высокой. А его «Стена плача» на площади Славы стала одним из главных поводов для самарцев прийти на избирательные участки — объект включили в голосование по объектам благоустройства. Большинство горожан проголосовало за уменьшение монумента.
Недобрым словом вспомнили бывшего руководителя области в новостях о будущем «Родника». Заработавшее ненадолго предприятие вновь оказалось на пороге закрытия. Первый развал самарского комбината связывали непосредственно с Меркушкиным.
Вновь в региональном правительстве заговорили о выпуске облигаций. Проект, который затевал и тиражировал уроженец Мордовии, ранее раскритиковал действующий рио губернатора. Однако ценные бумаги станут выпускать вновь. В 2018 году предельный объем выпуска составит 8 мрлд рублей.