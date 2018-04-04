Рейтинг публичной активности ВИП-персон Самарской области. Март-2018

Как составляется рейтинг

Каждый месяц экспертный канал «ФедералПресс» готовит рейтинг самых популярных ВИП-персон Самарской области , формируемый по частоте упоминаний в материалах Рунета. В данном проекте используется база данных «Яндекс. Новости», в которую входит более 3000 российских СМИ, представленных в интернете и заключивших соглашение о сотрудничестве с «Яндексом»

В большинстве своем это ведущие федеральные СМИ (печатные и электронные) и значимые региональные ресурсы. Мы преднамеренно не включаем в поисковую базу издания, не имеющие интернет-представительств, не заключившие соглашения с «Яндекс. Новости», а также блоги и форумы, где можно «накрутить» цитируемость того или иного деятеля. Кроме того, для повышения репрезентативности исследования мы не считали повторяющиеся сообщения одних и тех же информационных агентств, поскольку данные повторы не отражаются на реальной позиции того или иного ньюсмейкера в медиарейтинге.

По базе «Яндекса» сотрудники нашего экспертного канала ищут упоминания фамилий более 100 политиков, бизнесменов и общественных деятелей. В итоге мы получаем список персон, имена которых наиболее часто упоминались в материалах Рунета. Учитывая, что в базе анализируемых СМИ доминируют федеральные издания, получаемый на выходе рейтинг в первую очередь отражает позицию основных персон Самарской области относительно федерального центра

1. Дмитрий Азаров , врио губернатора Самарской области — 912 (782)

В марте врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, по сути, сдал первый экзамен на профпригодность. Под его руководством область вошла в топ-15 субъектов-лидеров по явке на выборах президента. За Владимира Путина в губернии проголосовали 75,82% жителей — на 5% больше, чем прогнозировали политологи. В тот же день, 18 марта, на главной площади Самары прошла праздничная акция « Россия Крым : вместе навсегда!», лицом которой стал Дмитрий Азаров.

Сам Владимир Путин прилетал в Самару 7 марта и провел с врио губернатора встречу, на которой напомнил про второй экзамен — предстоящий чемпионат мира по футболу. Дмитрий Азаров в очередной раз заверил главу государства, что отстающий от графика стадион сдадут в срок. Через неделю после этого визита врио губернатора выступил на расширенном заседании облправительства по вопросам исполнения послания президента.

Важными событиями с участием Дмитрия Азарова стали открытия нескольких медицинских учреждений: многопрофильного клинического госпиталя ГК «Мать и дитя», нового лечебно-реабилитационного и диагностического центров в Самаре. Также не без врио губернатора открылся центр по обучению добровольцев и волонтеров поиску пропавших людей.

Кроме того, глава региона провел очередную встречу с дольщиками одного из самых проблемных недостроев в области — коттеджного поселка «Дубрава», назвал имя учителя года Самарской области-2018, присутствовал на церемонии награждения на ежегодном фестивале самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» и почтил память погибших на пожаре в Кемерово

Для мэра областной столицы месяц тоже оказался ответственным. Если вспомнить, одним из обещаний, которые давала Елена Лапушкина перед вступлением в должность сити-менеджера, была организация выборов президента. Что под этим подразумевалось, самарцы поняли позднее. Свою инициативность чиновница направила на обеспечение общественного голосования по объектам благоустройства. Госпрограмму «Формирование комфортной городской среды» в этом году использовали как один из механизмов повышения явки на избирательные участки 18 марта. Чаще всего в мартовских новостях глава города мелькала именно по этому поводу — до, после и во время выборов.

С участием Елены Лапушкиной прошло назначение нового председателя самарской городской думы Алексея Дегтева , встреча по проблемам жителей микрорайона Крутые Ключи, награждение победителей губернского конкурса «Самарская театральная муза»-2017 и открытие клинического госпиталя, о котором упоминалось выше.

3. Сергей Анташев , глава г.о. Тольятти — 129 (102) Аналогичные функции по обеспечению явки на фоне общественного голосования по проектам благоустройства исполнял и сити-менеджер Автограда Сергей Анташев. Если в Самаре главным объектом споров стала стена на площади Славы, то в Тольятти — строительство лесной дороги из Центрального района в Автозаводский. На этой теме спекулировали многие политики и общественные деятели. Споры о необходимости дороги ведутся десятилетиями. Но, к удивлению горожан, результаты голосования от 18 марта показали: большинство против. Об этом несколько раз после выборов заявил Сергей Анташев. При этом сам чиновник в марте высказался о реализации другого долгоиграющего проекта — моста через Волгу «Тольятти-Климовка». По его словам, документация по мосту проходит техническую экспертизу.

Глава Тольятти тоже не прошел мимо трагедии в Кемерово. Градоначальник выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших на пожаре и заявил о необходимости проверки всех ТРЦ, в которых имеются кинотеатры и детские площадки.

За умышленное невыполнение предписаний Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры глава Тольятти Сергей Анташев был оштрафован. Ранее надзорное ведомство обнаружило нарушения чиновниками тольяттинской администрации природоохранного законодательства и потребовала их устранения. Отметим, что это не первая претензия к сити-менеджеру со стороны правоохранителей.

Не смотря на объявление о предстоящем уходе француза с поста главы автогиганта, Николя Мор продолжает исполнять свои обязанности и занимать верхние строчки рейтинга публичной активности. Самым громким мартовским событием для Николя Мора стал визит в Тольятти заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича. Чиновник провел заседание рабочей группы по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ.

Широкую цитируемость получило интервью Николя Мора в федеральных изданиях, где он рассказал, как совмещает руководство «АвтоВАЗом» и регионом Евразия в компании Renault , как при нем улучшилась экономическая ситуация на тольяттинском предприятии, насколько сокращалась численность сотрудников завода, какие новые модели ожидаются в будущем и так далее. Отдельного внимания удостоились сообщение француза, что к 2021 году «АвтоВАЗ» откроет завод в Казахстане , и что предприятие готовится сократить экспорт автомобилей LADA в Евросоюз в связи с ужесточением норм токсичности выхлопа в ЕС. В среднем потенциальные потери выручки компании от продаж в ЕС могут составить около 3 млрд рублей. Решением проблемы предположительно станет оснащение автомобилей LADA гибридными силовыми установками.

Представитель Самарской области в российском парламенте Леонид Калашников в марте выступил в защиту своего коллеги — главы международного комитета Леонида Слуцкого, уличенного в сексуальных домогательствах. По словам Калашникова, он знает Слуцкого более 15 лет: «Достаточный срок для того, что понять: это вежливый, галантный, обходительный человек, который уважает женщин и не способен на те поступки, в которых его обвиняют»..

Не менее громко председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками выступал при обсуждениях международной повестки. Парламентарий комментировал «Дело Скрипаля» и высылку российских дипломатов из стран Европы, Канады США . «Мы для Запада, видимо, опасный партнер. Уж слишком они нам большое значение придают», — сказал парламентарий. Депутат отреагировал и на инициативу националистических партий, которые входят в правящую коалицию латвийского парламента, признать так называемый День памяти легионеров СС государственным праздником Латвии . Калашников предложил ввести и санкции в отношении латвийских политиков, продвигающих идею героизации нацизма, и использовать экономические рычаги.

Между выступлениями по телевидению и в печатных СМИ депутат побывал с рабочим визитом во Вьетнаме , где встретился с заместителем премьер-министра Тринь Динь Данг.

Еще один депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев отметился в парламенте. В частности, после трагедии в Кемерово он выступил с законодательной инициативой о применении дефибрилляторов для спасения жизни в местах скопления людей. Владимир Гутенев обсудил с коллегами инновационные технологии ядерной медицины для ранней диагностики социально значимых заболеваний, а также присутствовал при принятии закона, предоставляющего федеральным государственным учреждениям здравоохранения возможность участвовать в концессионном соглашении. Документ вводит практику передачи в концессию объектов здравоохранения, в том числе санаторно-курортных объектов.

На правах первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутеневучаствовал во всероссийском форуме «Цифровая экономика и ОПК России: лучшие практики и решения, оценка адаптивности и прогноз», где затронул тему цифровизации экономики, общества и ОПК, технологических, экономических, социально-демографических трендов в этой сфере. Побывал депутат и на «АвтоВАЗе», где принял участие в заседании по подготовке к празднованию 50-летнего юбилея выпуска первого автомобиля.

Как координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Гутенев рассказал о будущем запуске всероссийского экологического мониторинга по итогам послания президента Федеральному собранию. Сообщил, что эксперты ОНФ обнаружили по стране более 1 тыс. незаконных «снежных полигонов». И выступил против снижения ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов.

Март был кульминацией работы политтехнолога Андрея Колядина, которого пригласили в Самарскую область в конце прошлого года, чтобы войти в штаб по подготовке выборов главы государства. Судя по всему, бывший начальник департамента региональной политики при президенте Дмитрии Медведеве справился с задачами на все 100. Как мы писали выше, регион показал отличную явку и высокий процент голосов в пользу Владимира Путина. Перед выборами Колядин сделал немало прогнозов о будущем голосовании, а по его завершению дал еще больше комментариев российским СМИ, оценивая ситуацию в том или ином регионе или стране в целом — от усов коммуниста Павла Грудинина до перспектив российской несистемной оппозиции.

8. Владимир Василенко , первый заместитель главы г.о. Самара — 61 (9) (new)

Пока глава областной столицы Елена Лапушкина занималась обеспечением явки на выборах, непосредственные обязанности градоначальника выполнял ее первый заместитель Владимир Василенко. Чиновник сообщил, что в Самаре отремонтируют съезды с Южного моста, развеял слухи о повышении стоимости проезда в Самаре, прокомментировал состояние городских коммуникаций, когда речь зашла о возможном переходе области на расчет тарифов за теплоэнергию по новому методу — «альтернативной котельной».

Звездным часом для первого замгламы города стала поездка вместе с членами правительства и журналистами в тестовом вагоне по новому трамвайному маршруту от улицы Ташкентской до стадиона «Самара Арена». Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина не удостоили вниманием это событие, а врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов и глава регионального минтранс Иван Пивкин были не многословны. Весь удар перед представителями прессы принял на себя Василенко, а после отметился во всех новостях по этой теме.

«Крылья» под руководством ветерана отечественного футбола продолжают битву за прямой выход в премьер-лигу. В новом сезоне ФНЛ, который стартовал для команды 4 марта, у подопечных Андрея Тихонова дела пошли в гору. В гостях самарцы обыграли «Динамо-СПб» со счетом 3:1, после чего за месяц не пропустили ни одного мяча. Победили в домашнем матче «Тюмень» (2:0), забили гол «Сибири» и два мяча в ворота «Тамбова». Самой нерезультативной игрой марта оказалась домашняя встреча с «Оренбургом» — по нулям. Но Тихонов посчитал это закономерным результатом: обе команды показали хорошую подготовку и желание одержать победу.

Помимо основных матчей клуба тренер «Крыльев Советов» принял участие в празднованиях по случаю 100 дней до старта ЧМ-2018. Наставник команды символичные 18 раз жонглировал футбольным мечом и бросил вызов главе региона в спортивном флешмобе. Дмитрий Азаров, к слову, вызов принял и 18 раз набил баскетбольный мяч ногой. Также Тихонов сыграл в товарищеском матче между ветеранами «Крыльев» и членами областного правительства, по тайму за каждую команду. Возможно, это повлияло на финальный счет — 1:1.

Бывший глава региона Николай Меркушкин до сих пор остается в региональной новостной повестке и упоминается в СМИ даже чаще, чем большинство самых скандальных членов нынешнего «белого дома». На этот раз он оставил вне рейтинга врио первого зампредседателя областного правительства Виктора Кудряшова , глав минтранса Ивана Пивкина, минстроя Александра Баландина, минспорта Дмитрия Шляхтина , нового спикера гордумы Алексея Дегтева, постоянного председателя губдумы Виктора Сазонова и главу облизбиркома Вадима Михеева — и это в месяц проведения президентских выборов. Каждый из этих людей мог бы оказаться в рейтинге, если бы не Николай Меркушкин.

Имя Николая Меркушкина вспомнили даже по случаю выборов — невероятно высокие показали Самарской области сравнили с результатами экс-губернатора по повышению явки, которая так же всегда была непомерно высокой. А его «Стена плача» на площади Славы стала одним из главных поводов для самарцев прийти на избирательные участки — объект включили в голосование по объектам благоустройства. Большинство горожан проголосовало за уменьшение монумента.

Недобрым словом вспомнили бывшего руководителя области в новостях о будущем «Родника». Заработавшее ненадолго предприятие вновь оказалось на пороге закрытия. Первый развал самарского комбината связывали непосредственно с Меркушкиным.