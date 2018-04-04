Регистрация на «Тотальный диктант» стартовала в Архангельской области

Сегодня в России началась регистрация на площадки «Тотального диктанта — 2018». В Архангельской области проверить знания грамматики и орфографии северяне смогут на 20 площадках 14 апреля. Мероприятие начнется в 14:00.

Принять участие в «Тотальном диктанте» может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Участие в акции бесплатное.

Архангельская область принимает акцию уже в пятый раз. В 2017 году диктант написал 541 участник, из них 61 получили «пятерки». Первый «Тотальный диктант» состоялся в 2004 году как акция «Глум-Клуба» — творческого объединения гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета.

Мы публикуем полный список площадок, где пройдет акция в этом году в Поморье:

Северный (Арктический) федеральный университет;

Архангельская областная научная библиотека им. Добролюбова;

МБОУ «Гимназия № 6»;

МБОУ «Гимназия № 3»;

Городская детская библиотека им. Коковина;

Дом молодёжи Архангельской области;

МБОУ «Гимназия № 25»;

МБОУ «Средняя школа № 37»;

Архангельская областная специальная библиотека для слепых.

Соловецкие острова

Соловецкая средняя школа.

Приморский район

Приморская центральная библиотека;

Вознесенский филиал Приморской центральной библиотеки;

Заостровский филиал Приморской центральной библиотеки;

Коскогорский филиал Приморской центральной библиотеки;

Ластольский филиал Приморской центральной библиотеки;

Луговской филиал Приморской центральной библиотеки;

Пертоминский филиал Приморской центральной библиотеки;

Рикасихинский филиал Приморской центральной библиотеки;

Талажский филиал Приморской центральной библиотеки.

Красноборский район

Красноборская центральная библиотека.

Шенкурский район

Шелашский библиотечно-культурный центр.