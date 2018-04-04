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Регистрация на «Тотальный диктант» стартовала в Архангельской области
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Регистрация на «Тотальный диктант» стартовала в Архангельской области 

29.ru 54 минуты назад
Фото: 29.ru
Сегодня в России началась регистрация на площадки «Тотального диктанта — 2018». В Архангельской области проверить знания грамматики и орфографии северяне смогут на 20 площадках 14 апреля. Мероприятие начнется в 14:00.
Принять участие в «Тотальном диктанте» может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Участие в акции бесплатное.
Архангельская область принимает акцию уже в пятый раз. В 2017 году диктант написал 541 участник, из них 61 получили «пятерки». Первый «Тотальный диктант» состоялся в 2004 году как акция «Глум-Клуба» — творческого объединения гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета.
Мы публикуем полный список площадок, где пройдет акция в этом году в Поморье:
Архангельск
Северный (Арктический) федеральный университет;
Архангельская областная научная библиотека им. Добролюбова;
МБОУ «Гимназия № 6»;
МБОУ «Гимназия № 3»;
Городская детская библиотека им. Коковина;
Дом молодёжи Архангельской области;
МБОУ «Гимназия № 25»;
МБОУ «Средняя школа № 37»;
Архангельская областная специальная библиотека для слепых.
Соловецкие острова
Соловецкая средняя школа.
Приморский район
Приморская центральная библиотека;
Вознесенский филиал Приморской центральной библиотеки;
Заостровский филиал Приморской центральной библиотеки;
Коскогорский филиал Приморской центральной библиотеки;
Ластольский филиал Приморской центральной библиотеки;
Луговской филиал Приморской центральной библиотеки;
Пертоминский филиал Приморской центральной библиотеки;
Рикасихинский филиал Приморской центральной библиотеки;
Талажский филиал Приморской центральной библиотеки.
Красноборский район
Красноборская центральная библиотека.
Шенкурский район
Шелашский библиотечно-культурный центр.
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