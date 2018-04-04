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В новокузнецком ТРЦ закрыли кинотеатр и детскую площадку
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В новокузнецком ТРЦ закрыли кинотеатр и детскую площадку 

АиФ Кузбасс 31 минуту назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Новокузнецке в ТРЦ «Континент» временно перестали работать кинотеатр и детская площадка.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя компании «Технология управления» Андрея Эйриха. В торгово-развлекательном центре были выявлены нарушения пожарной безопасности. Как сообщил господин Эйрих, были проведены внеплановые проверки, в результате которых были закрыты кинотеатр ТРЦ, а также детская площадка.
Последний раз ТРЦ «Континент» проверяли в 2012 году. Тогда все нарушения были оперативно исправлены. Сейчас на устранение нарушений отведено от 7 до 10 дней. Андрей Эйрих добавил, что руководство компании не знало об имеющихся нарушениях пожарной безопасности.
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