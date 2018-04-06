Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье навестили ветеранов Великой Отечественной войны

В рамках мероприятий, посвящённых 74-ой годовщине освобождения Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков, военнослужащие также примут участие в митинге-реквиеме на Мемориале Славы, организуют военно-патриотические мероприятия для школьников региона.

В преддверии 74-ой годовщины освобождения города Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков представители командования Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) навестили ветеранов Великой Отечественной войны.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ вручили фронтовикам памятные поздравления и ценные подарки, выразив своё огромное уважение.

Ветераны рассказали о военном лихолетье, фронтовых событиях, за которые получили ордена и медали.

В рамках мероприятий, посвящённых 74-ой годовщине освобождения Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков, военнослужащие ОГРВ ПРРМ примут участие в митинге-реквиеме на Мемориале Славы, в традиционной легкоатлетической эстафете на призы местной администрации, а также организуют военно-патриотические мероприятия для школьников региона.