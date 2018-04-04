Крест на курорте: в Хасанском районе — выборы и борьба против угольной пыли

Сразу несколько событий Хасанского района Приморья показали — местная общественность на пике активности.

Во-первых, это выборы главы района, которые проходили в три этапа, и в итоге были признаны несостоявшимися. Ни один из трёх кандидатов не набрал нужного количества голосов. Одновременно краевая прокуратура сообщила о вынесении приговора бывшему главе — Александру Нарыжному, которому дали четыре года за махинации с земельными участками. Его приемник Сергей Овчинников самолично ушёл с поста в конце прошлого года. Жителей в ситуации фактического безвластия волнует одно — как предотвратить строительство близ Славянки угольного терминала? Экологическая проблема с темой губительной угольной пыли потеснила земельный вопрос и вышла на первый план. В случае запуска производства эксперты предрекают катастрофу.

Причинён ущерб

У экс-главы Хасанского района Александра Нарыжного была репутация честного и порядочного руководителя. Он находился на посту с 2008 г. по 2013 г. В конце нынешнего марта на сайте прокуратуры появилась информация о том, что Нарыжный арестован прямо в зале суда, получив реальный срок за незаконные действия в отношении муниципальных земель.

— Он осуждён за превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий, — прокомментировала старший помощник прокурора края Елена Телегина

В сообщении указывается, что в период с 2011 г. по 2013 г. администрацией района массово производилось незаконное, без проведения аукциона, отчуждение земель муниципальных образований по льготной выкупной цене.

— В результате незаконных действий фигуранта из распоряжения администраций Хасанского муниципального района, Славянского, Зарубинского, Хасанского, Краскинского, Приморского, Посьетского городских поселений, Барабашского и Безверховского сельских поселений незаконно выбыло порядка 300 земельных участков, — подчеркнули в прокуратуре. — Причинен ущерб на общую сумму свыше 62 млн руб.

Фигуранта дела приговорили к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима , с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления три года.

Чёрные жабры

— Что произошло? Существует такое мнение — он пал жертвой своего окружения — заместителей, работников администраций, которые раздавали участки «нужным» людям пакетами, — ответил руководитель инициативной группы «Славянка без угля» Руслан Войтюк. — Посмотришь на нашу Славянку — леса, просторы, но многие земли находятся в аренде. Нарыжный все документы подписывал. Сейчас идёт процесс возврата земельных участков. Удивительно наблюдать, как представители администрации сегодня активно выступают за справедливость.

— Он пришёл без команды, подписывал бумаги не глядя, — добавляет депутат поселковой думы Славянки Ольга Гаврилюк . — Нужно было понимать уровень ответственности.

Другой глава района Сергей Овчинников по собственному желанию ушёл в отставку в декабре прошлого года. Одновременно приняли муниципальный акт о новом способе избрания главы, думой . Комиссия разных уровней власти рассматривала десять кандидатур. К финальному этапу вышли трое — депутат первого созыва Думы Хасанского района, железнодорожник Виктор Прокопчик , бывший руководитель аппарата администрации района Валерий Алпатов и экспрокурор Хасанского района Станислав Буркун. Никто из них не набрал необходимых 13 голосов. Следующие выборы пройдут в сентябре этого года. По мнению местных жителей, все кандидатуры слабые, неспособные защитить Славянку от угольной напасти.

— В августе прошел митинг против строительства угольного терминала, — продолжает Ольга Гаврилюк. — Информация известная, а предприниматель на контакт с народом не идёт.

Встревоженный народ гудит, как в улье. Опасаются, что уголь будет пылить в черте населённых пунктов — между посёлками Славянка и Рыбак. Негативный пример Находки подстегивает. Люди не верят в обещания о строительстве закрытого терминала.

— Все эти обещания, закончатся в тот момент, когда придёт первый вагон угля и перевернётся, — считает Руслан Войтюк. — К тому же в Барабаше планируют построить завод по сжижению газа. Есть другие, более экологические способы развивать экономику района. Марикультура, строительство транспортных коридоров с соседним Китаем , туристических центров и баз. Уголь перекроет все благие намерения.

Дорога в ад — Угольный терминал под Славянкой — между бухтами Северной и Южной приведёт к катастрофе, — считает учёный Владимир Раков. — Славянский залив небольшой, а угля планируют перегружать миллионами тонн. Даже если смогут соблюсти километровую санитарную зону, расселив жителей посёлка Старая Славянка. Полуостров открыт всем ветрам, пыль будет разноситься на многие километры. При северных ветрах попадать на окраины Славянки, при южных — на хозяйства марикультуры. Это поставит крест на выращивании устриц, приведёт к гибели ценнейших биоресурсов.

В минувшие выходные в сети распространились кадры о новом витке загрязнения бухты Врангель . Одновременно пришла новость о прекращении работ на терминале «Астафьева» в Находке на 14 дней. Однако экологи полагают, что сегодня необходимы кардинальные меры. Строить закрытые терминалы нужно в новых специализированных портах. Старые, которым более полувека, к этому не приспособлены. Увы, это дополнительные расходы, не выгодные бизнесу.

Закон об экологической экспертизе не работает, либо гибко используется не во благо окружающей среде. На снимках озера близ Находки — рыбы с чёрными жабрами, дохнущие косяками.

— Неужели нужно ждать глобальной трагедии? — спрашивает Владимир Раков. — В погоне за лёгкой прибылью совершенно не думают о том, что угольная пыль взрывоопасна.

КСТАТИ

По мнению жителей района, новому главе предстоит решать немало проблем в области трудоустройства, ЖКХ. Немало бед принесло прошлогоднее наводнение. В том же Барабаше русла рек забиты деревом. «АиФ-Приморье» писал, что в посёлках месяцами нет телефонной связи, интернета.