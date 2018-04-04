Курские активисты объявили фотоконкурс абсурдных объявлений в соцучреждениях

Победители и лауреаты конкурса «Вот ТАК объявление!» получат благодарственные письма и ценные призы от Общероссийского народного фронта

По данным активистов, объявления в организациях социальной сферы, среди которых поликлиники, больницы, школы, детские сады, довольно распространённый инструмент, с помощью которого администрация информирует граждан. Объявления бывают смешные, абсурдные, странные. Иногда они и вовсе нарушают права граждан, поэтому задача конкурса — привлечь внимание к подобному «творчеству» управленцев социальной сферы, получить сигналы о проблемах качества работы организаций и провести соответствующие проверки. Фотографии на конкурс можно присылать с 4 апреля по 21 мая.

Для участия в конкурсе «Вот ТАК объявление!» необходимо направить одну или несколько фотографий на почту info@narocenka.ru. При этом нужно указать данные автора (ФИО, возраст, регион, контактные данные), название и адрес организации социальной сферы, где сделана фотография, а также дату съёмки объявления и добавить поясняющие комментарии. Количество работ, отправленных одним участником, не ограничено.

— Мы часто сталкиваемся в социальных учреждениях с объявлениями, которых, казалось бы, не должно быть, — сказала руководитель проекта ОНФ «Народная оценка качества» в Курской области Любовь Прилуцкая . — В поликлиниках предлагают покупать бахилы, в детсадах — канцелярские или туалетные принадлежности. Недавно одна из школ Курчатовского района вообще разместила объявление в газете о сборе средств или материалов для ремонта. Вывод один — деньги, которых должно хватать на подобные цели, расходуются иначе или почему-то вообще не предусмотрены в бюджете учреждения.

С 1 по 8 июня 2018 года жюри отберёт 50 самых ярких фотографий. С 11 по 15 июня на сайте проекта narocenka.ru откроется народное онлайн-голосование, а итоги конкурса и 10 победителей будут объявлены 15 июня. Участвовать в конкурсе могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Подедители получат призы, а по выявленным нарушениям в суцучреждениях активисты направят обращения в органы власти.