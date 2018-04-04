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В районе Старое Крюково заканчивает работу плановая прививочная кампания
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В районе Старое Крюково заканчивает работу плановая прививочная кампания 

Управа района Старое Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Старое Крюково
Государственная ветеринарная служба сообщает, что в апреле заканчивается работа плановых прививочных пунктов на территории города Зеленограда. Со 02.04.2018 г. по 10.04.2018 г. состоятся последние выезды ветеринарного врача для проведения вакцинации животных против бешенства.
План-график прививочных пунктов:
Управа
Адрес
Дата
Время
Матушкино
г. Зеленоград, корпус 414  02.04.2018
16.00-19.00  Савелки
г. Зеленоград, корпус 617  03.04.2018
16.00-19.00  Силино
г. Зеленоград, корпус 1004, п7  04.04.2018
16.00-19.00  Крюково
г. Зеленоград, корпус 1431
05.04.2018
16.00-19.00  Крюково
г. Зеленоград, корпус 1529
06.04.2018
16.00-19.00  Старое Крюково
г. Зеленоград, корпус 919  07.04.2018
11.00-14.00  Силино
г. Зеленоград, корпус 1137
09.04.2018
16.00-19.00  Силино
г. Зеленоград, корпус 1206А
10.04.2018
16.00-19.00  Крюково
Мобильный прививочный пункт на базе АНВП г. Зеленоград, около дома 87 по ул. Малинская (автоб. ост. «Малинская ул.»).
12.05.2018
11.00-14.00  Силино
Мобильный прививочный пункт на базе АНВП г. Зеленоград, СНТ «Энергетик», ул. Алабушевская, д. 19, около въездных ворот со стороны ул. Алабушевская.
19.05.2018
11.00-14.00  Уважаемые владельцы домашних животных, не откладывайте проведение вакцинации против бешенства своих питомцев, помните, что бешенство не лечится, исход заболевания — гибель, как животного, так и человека.
СББЖ ЗелАО проводит вакцинацию против бешенства на станции ежедневно бюджетной вакциной — БЕСПЛАТНО
Госветслужба Зеленоградского АО  ул. Сосновая аллея, д. 3. тел: 8-499-735-14-94.
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