В районе Старое Крюково заканчивает работу плановая прививочная кампания

Государственная ветеринарная служба сообщает, что в апреле заканчивается работа плановых прививочных пунктов на территории города Зеленограда. Со 02.04.2018 г. по 10.04.2018 г. состоятся последние выезды ветеринарного врача для проведения вакцинации животных против бешенства.

План-график прививочных пунктов:

Управа

Адрес

Дата

Время

Матушкино

г. Зеленоград, корпус 414 02.04.2018

16.00-19.00 Савелки

г. Зеленоград, корпус 617 03.04.2018

16.00-19.00 Силино

г. Зеленоград, корпус 1004, п7 04.04.2018

16.00-19.00 Крюково

г. Зеленоград, корпус 1431

05.04.2018

16.00-19.00 Крюково

г. Зеленоград, корпус 1529

06.04.2018

16.00-19.00 Старое Крюково

г. Зеленоград, корпус 919 07.04.2018

11.00-14.00 Силино

г. Зеленоград, корпус 1137

09.04.2018

16.00-19.00 Силино

г. Зеленоград, корпус 1206А

10.04.2018

16.00-19.00 Крюково

Мобильный прививочный пункт на базе АНВП г. Зеленоград, около дома 87 по ул. Малинская (автоб. ост. «Малинская ул.»).

12.05.2018

11.00-14.00 Силино

Мобильный прививочный пункт на базе АНВП г. Зеленоград, СНТ «Энергетик», ул. Алабушевская, д. 19, около въездных ворот со стороны ул. Алабушевская.

19.05.2018

11.00-14.00 Уважаемые владельцы домашних животных, не откладывайте проведение вакцинации против бешенства своих питомцев, помните, что бешенство не лечится, исход заболевания — гибель, как животного, так и человека.

СББЖ ЗелАО проводит вакцинацию против бешенства на станции ежедневно бюджетной вакциной — БЕСПЛАТНО

Госветслужба Зеленоградского АО ул. Сосновая аллея, д. 3. тел: 8-499-735-14-94.