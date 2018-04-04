Предприниматели смогут выкупать арендуемое госимущество

Предприниматели смогут выкупать государственное имущество, которое они арендуют длительное время. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по природным ресурсам и собственности рекомендовал к принятию в первом чтении.

По словам замминистра экономического развития Олега Фомичёва, 10 лет назад в пилотном режиме вводили льготную аренду и возможностью выкупа малыми и средними предпринимателями арендуемого имущества. «Мы запустили этот проект в пилотном режиме, так как были опасения, что механизм будет использован неправильно, появятся злоупотребления, коррупция, — сказал Олег Фомичёв . — Но практика показала, что это не так». Эксперимент продляли три раза, и очевидно, что механизм является одним из ключевых для поддержки МСП. «Проблема того, где разместить малый бизнес, одна из самых важных. Помещений не хватает, они находятся в разных формах собственности». — сказал замминистра.

Законопроект вводит бессрочное право выкупа арендуемого государственного и муниципального имущества. Он распространяется также на федеральное имущество. «Предлагается устранить несправедливость, на которую часто обращали внимание регионы — включить возможность выкупа федерального имущества», — пояснил Олег Фомичёв. Законопроект также регламентирует порядок аренды земельных участков. Предполагается проведение специализированных аукционов среди малых и средних предпринимателей.