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Предприниматели смогут выкупать арендуемое госимущество
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Предприниматели смогут выкупать арендуемое госимущество 

Парламентская газета 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
Предприниматели смогут выкупать государственное имущество, которое они арендуют длительное время. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по природным ресурсам и собственности рекомендовал к принятию в первом чтении.
По словам замминистра экономического развития Олега Фомичёва, 10 лет назад в пилотном режиме вводили льготную аренду и возможностью выкупа малыми и средними предпринимателями арендуемого имущества. «Мы запустили этот проект в пилотном режиме, так как были опасения, что механизм будет использован неправильно, появятся злоупотребления, коррупция, — сказал Олег Фомичёв. — Но практика показала, что это не так». Эксперимент продляли три раза, и очевидно, что механизм является одним из ключевых для поддержки МСП. «Проблема того, где разместить малый бизнес, одна из самых важных. Помещений не хватает, они находятся в разных формах собственности». — сказал замминистра.
Законопроект вводит бессрочное право выкупа арендуемого государственного и муниципального имущества. Он распространяется также на федеральное имущество. «Предлагается устранить несправедливость, на которую часто обращали внимание регионы — включить возможность выкупа федерального имущества», — пояснил Олег Фомичёв. Законопроект также регламентирует порядок аренды земельных участков. Предполагается проведение специализированных аукционов среди малых и средних предпринимателей.
Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям поддерживает законопроект. Вместе с тем к документу есть ряд вопросов. «Поскольку законопроект предусматривает право выкупа в отношении федерального имущества, не приведёт ли это к непрогнозируемому отчуждению технологически значимого имущества?» — спросил первый зампред комитета Юрий Афонин. Замминистра финансов ответил, что стратегически значимого имущества, в том числе в сфере ОПК, законопроект не касается. Глава комитета Николай Николаев спросил, будут ли соблюдаться требования по целевому использованию помещений после их выкупа. «Арендатор не вправе менять целевое использование, но после выкупа или приватизации он вправе изменить целевое назначение объекта», — ответил Олег Фомичёв.
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