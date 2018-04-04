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Мемориал погибшим в «Зимней вишне» вывозят на свалку Саратова
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Мемориал погибшим в «Зимней вишне» вывозят на свалку Саратова 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Коммунальные службы областного центра убирали цветы и игрушки в память о сгоревших в Кемерово на глазах удивленных горожан.
Убрать народный мемориал было решено службами благоустройства Саратова через 9 дней после страшной трагедии. Напомним, саратовцы почтили память сгоревших и задохнувшихся в ТРЦ «Зимняя вишня», принеся цветы, игрушки и скорбные плакаты к памятнику Н. Г. Чернышевского и храму Утоли моя печали на ул. Радищева.
Один из проходивших мимо работающих на «расчистке» мемориала у памятника Чернышевскому поинтересовался у рабочего, куда они денут большие новые игрушки, оставленные жителями и гостями Саратова. Коммунальщики неопределенно ответили, что погрузят все в мусорные мешки. Саратовцы опечалены вероятной перспективой утилизации мемориала. В любом случае, считают многие, убрать скорбную инсталляцию нужно было ночью, чтобы это не оскорбляло чувства людей, воспринявших эту трагедию как собственную.
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