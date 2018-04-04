Незнание закона спасло венгра, воевавшего за ДНР, от тюрьмы

Об этом сообщает Agence France Press.

Суд города Сексард Венгрии признал 43-летнего Кристиана Л. виновным в «запретном участии в вооруженном сообществе, которое вовлечено в вооруженные столкновения». Гражданин Венгрии получил два года условно за участие в боевых действиях на стороне ДНР.

Объясняя приговор, судья отметил, что преступление, совершенное венгром, в стране — неизвестно, и подсудимый не знал, что нарушает венгерское законодательство.