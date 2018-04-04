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Незнание закона спасло венгра, воевавшего за ДНР, от тюрьмы
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Незнание закона спасло венгра, воевавшего за ДНР, от тюрьмы 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Agence France Press.
Суд города Сексард в Венгрии признал 43-летнего Кристиана Л. виновным в «запретном участии в вооруженном сообществе, которое вовлечено в вооруженные столкновения». Гражданин Венгрии получил два года условно за участие в боевых действиях на стороне ДНР.
Объясняя приговор, судья отметил, что преступление, совершенное венгром, в стране — неизвестно, и подсудимый не знал, что нарушает венгерское законодательство.
Прокуратура собирается обжаловать приговор, требуя тюремного заключения.
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