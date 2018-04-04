Приморье отказалось от субсидий агрострахования, рискуя потерять урожай из-за природных ЧС

Приморский край , который вошел в число регионов с высоким риском чрезвычайных ситуаций и угрозы для урожая, в 2018 году отказался от господдержки агрострахования. Об этом сообщили ТАСС в пресс— службе Национального союза агростраховщиков (НСА).

НСА сопоставил сведения о том, в каких регионах в 2017 году из-за стихии был введен режим ЧС с опубликованным 28 марта прогнозом экспертов центра «Антистихия», в котором указаны возможные опасные природные явления в 30 регионах страны. Эти данные были дополнены сведениями Банка России и НСА о страховых выплатах аграриям из-за потери урожая или сельскохозяйственных животных в 2017 году. Это позволило выявить 8 регионов с самым высоким уровнем риска природных явлений, опасных для сельского хозяйства, на третьем месте в числе которых находится Приморский край.

«В крае в 2016 году (после тайфуна «Лайонрок» — прим. ТАСС ) было заключено 176 договоров страхования посевов на площади 136 тыс. га, но уровень субсидирования составил приблизительно 18% от потребности, и соответственно страховая защита по частично оплаченным полисам уменьшилась. В 2017 году разочарованные аграрии Приморья заключили на условиях господдержки только 26 договоров страхования посевов на площади 19 тыс. га. В итоге регион не смог выполнить план по страхованию урожая, ему были начислены штрафы, и в 2018 году Приморский край решил полностью отказаться от планирования господдержки страховой защиты», — сообщили ТАСС в пресс-службе НСА.

Тайфун «Лайонрок» обрушился на Приморье в конце августа — начале сентября 2016 года, стал самым мощным за последние 100 лет. В результате вызванного стихией паводка пострадали 27 из 34 муниципальных районов региона, были затоплены 170 населенных пунктов. Cо 2 сентября по 2 октября в крае действовал режим ЧС федерального уровня. Затем он был заменен на режим ЧС краевого уровня, который был отменен только 27 декабря.