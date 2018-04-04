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Летом на Среднем Урале дополнительно пустят 32 электрички
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Летом на Среднем Урале дополнительно пустят 32 электрички 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков принял участие в селекторном совещании, организованном Минтрансом РФ.
Старков доложил, что ситуация с пригородными перевозками в регионе стабильная, отметив, что в последние 2 года на Среднем Урале не отменяли электрички, а наоборот, добавляли (в 2017-м — 3, в 2018-м — 46). Более того, с 14 мая по 21 июля в Свердловской области дополнительно выйдут на линию 32 пригородных поезда. Часть из них будет возить болельщиков чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут в Екатеринбурге в июне.
Также Старков заверил министра транспорта РФ Максима Соколова, что перевозчикам регулярно компенсируют выпадающие из-за госрегулирования тарифов доходы субсидиями из областного бюджета, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики.
"Электрички имеют высокую социальную значимость, ими пользуются служащие, студенты, пенсионеры. Поэтому губернатор Свердловской области и региональное министерство транспорта приняли решение не рассматривать вопрос пригородных железнодорожных перевозок с точки зрения экономии бюджетных средств", — отметил областной министр.
Стоит добавить, в 2016 году в Свердловской области действовало 118 маршрутов электричек, в 2017-м — 119. В 2018 году пригородные поезда курсируют по 123 направлениям.
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