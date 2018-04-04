Россия не виновата во все наших бедах!

После прочтения редакционной статьи испанской «Паис» возникают вопросы. В ней выражается тревога насчет формирования после майских выборов 2019 года «антиевропейского Европарламента» «под эгидой России », что может повлечь за собой «пять лет хаоса в Брюсселе ». Как пишет мадридский журналист, «технологические средства вмешательства» России в прошлом уже «способствовали дестабилизации Великобритании с Брекситом, Италии с „Лигой севера“ и Испании с кризисом вокруг независимости Каталонии». Просто в голове не укладывается!

Поговаривали также, что в появлении Дональда Трампа в Белом доме следует винить всю ту же путинскую Россию. Но как связаны русские с политической фрустрацией белых американских рабочих? Разве это они навязали США избирательную систему, в которой можно стать президентом, набрав на 3 миллиона голосов меньше, чем соперник? Давайте называть вещи своими именами: профессиональная карьера, известность и политический взлет Дональда Трампа — преимущественно американские по своей сути явления. А его стабильная популярность среди американского электората не имеет никакого отношения к Москве

Россия — отнюдь не агнец, но ее нельзя превращать в козла отпущения для всех наших бед. Пытается ли она реализовать стратегию влияния на Западе подобно тому, чем всегда занимался Запад на Востоке? Безусловно. Ослабленная и меньшая по размерам, чем при СССР, экономика вынуждает Россию пытаться сохранить свое место в мире с помощью остающихся у нее средств: ядерная энергетика, способность демонстрации силы за рубежом и кибервлияние (в этом плане Россия использует цифровое оружие против его западных создателей).

В нынешнее время глобализации и мировых социальных сетей сложно избежать борьбы за влияние одного общества на другое. Начнем с того, что в отправке политической пропаганды через социальную сеть, в том числе за границу, нет ничего незаконного. Россия задействовала немалые цифровые ресурсы против президентской кампании Хиллари Клинтон ? Да, безусловно. Удалось ли ей настроить против нее три ключевых Штата? На этот счет можно поспорить.

Не стоит преувеличивать, говоря о российской «демократуре». Она далеко не совершенна, но ее не стоит толкать в объятья Китая . Поможем ей войти в общий европейский дом, как говорил Горбачев. Дал ли Кремль распоряжение устроить показную расправу над офицером ГРУ , который продал за деньги имена десятков товарищей? Очень может быть. Коррупция в России вышла на такой уровень, что у царя могло возникнуть желания подать четкий сигнал: предателей ждет страшная участь, где бы они ни прятались.

В любом случае, этот инцидент должен был остаться на уровне спецслужб. Жаль, что он превратился в затяжной дипломатический кризис. Взгляды России и Запада друг на друга становятся все жестче, с чем связана большая опасность. Прискорбно, что глаза застилает черная пелена паранойи. Путин параноидально считает, что Запад намеренно устраивал против российского государства «цветные революции» в бывших советских республиках по соседству с Россией (революция роз в Грузии в 2003 году, оранжевая революция на Украине в 2004 году, революция тюльпанов в Киргизии в 2005 году, «Майдан» в Киеве в 2014 году). Эти революции были стихийными явлениями, а не результатом принятых в Вашингтоне, Лондоне и Париже решений. Тот факт, что западные политические фонды затем поддержали эти революции, уже совсем другое дело.

Запад же параноидально верит в то, что Россия стоит за всеми нынешними политическими проблемами, тогда как на самом деле она всего лишь бьет в больное место.