Россия не виновата во все наших бедах! 

После прочтения редакционной статьи испанской «Паис» возникают вопросы. В ней выражается тревога насчет формирования после майских выборов 2019 года «антиевропейского Европарламента» «под эгидой России», что может повлечь за собой «пять лет хаоса в Брюсселе». Как пишет мадридский журналист, «технологические средства вмешательства» России в прошлом уже «способствовали дестабилизации Великобритании с Брекситом, Италии с „Лигой севера“ и Испании с кризисом вокруг независимости Каталонии». Просто в голове не укладывается!
Каталонские сепаратисты и «Лига севера» возникли задолго до того, как Владимир Путин обосновался в Кремле. Они были очень сильны еще в 1996 году, когда Запад активно финансировал предвыборную кампанию Бориса Ельцина, а затем закрыл глаза на все нарушения при его переизбрании президентом России. Что касается Брексита, его главным поборником был Борис Джонсон (Boris Johnson). Сложно представить себе главу британского МИДа с большим антироссийским настроем. В том, что Европейский союз сегодня работает не лучшим образом, виноваты не «злые» русские! А сами европейцы.
Поговаривали также, что в появлении Дональда Трампа в Белом доме следует винить всю ту же путинскую Россию. Но как связаны русские с политической фрустрацией белых американских рабочих? Разве это они навязали США избирательную систему, в которой можно стать президентом, набрав на 3 миллиона голосов меньше, чем соперник? Давайте называть вещи своими именами: профессиональная карьера, известность и политический взлет Дональда Трампа — преимущественно американские по своей сути явления. А его стабильная популярность среди американского электората не имеет никакого отношения к Москве.
Россия — отнюдь не агнец, но ее нельзя превращать в козла отпущения для всех наших бед. Пытается ли она реализовать стратегию влияния на Западе подобно тому, чем всегда занимался Запад на Востоке? Безусловно. Ослабленная и меньшая по размерам, чем при СССР, экономика вынуждает Россию пытаться сохранить свое место в мире с помощью остающихся у нее средств: ядерная энергетика, способность демонстрации силы за рубежом и кибервлияние (в этом плане Россия использует цифровое оружие против его западных создателей).
В нынешнее время глобализации и мировых социальных сетей сложно избежать борьбы за влияние одного общества на другое. Начнем с того, что в отправке политической пропаганды через социальную сеть, в том числе за границу, нет ничего незаконного. Россия задействовала немалые цифровые ресурсы против президентской кампании Хиллари Клинтон? Да, безусловно. Удалось ли ей настроить против нее три ключевых Штата? На этот счет можно поспорить.
Не стоит преувеличивать, говоря о российской «демократуре». Она далеко не совершенна, но ее не стоит толкать в объятья Китая. Поможем ей войти в общий европейский дом, как говорил Горбачев. Дал ли Кремль распоряжение устроить показную расправу над офицером ГРУ, который продал за деньги имена десятков товарищей? Очень может быть. Коррупция в России вышла на такой уровень, что у царя могло возникнуть желания подать четкий сигнал: предателей ждет страшная участь, где бы они ни прятались.
В любом случае, этот инцидент должен был остаться на уровне спецслужб. Жаль, что он превратился в затяжной дипломатический кризис. Взгляды России и Запада друг на друга становятся все жестче, с чем связана большая опасность. Прискорбно, что глаза застилает черная пелена паранойи. Путин параноидально считает, что Запад намеренно устраивал против российского государства «цветные революции» в бывших советских республиках по соседству с Россией (революция роз в Грузии в 2003 году, оранжевая революция на Украине в 2004 году, революция тюльпанов в Киргизии в 2005 году, «Майдан» в Киеве в 2014 году). Эти революции были стихийными явлениями, а не результатом принятых в Вашингтоне, Лондоне и Париже решений. Тот факт, что западные политические фонды затем поддержали эти революции, уже совсем другое дело.
Запад же параноидально верит в то, что Россия стоит за всеми нынешними политическими проблемами, тогда как на самом деле она всего лишь бьет в больное место.
Побороть паранойю с обеих сторон. Такова политическая миссия, с которой может справиться президент Франции Эммануэль Макрон в ходе двух своих будущих больших политических поездок: в Вашингтон и Санкт-Петербург в апреле и мае этого года.