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Опубликована подробная программа Российской недели ГЧП
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Опубликована подробная программа Российской недели ГЧП 

Lenta.ru 1 час назад
На сайте Российской недели ГЧП опубликована детальная программа мероприятий конгресса с указанием приглашенных спикеров и планируемых к обсуждению вопросов.
Мероприятие пройдет в Москве с 24 по 27 апреля. Организаторами конгресса выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд «Росконгресс» при поддержке ТПП РФ, «Деловой России», РСПП и АСИ. Генеральный партнер — Сбербанк.
Ключевым мероприятием первого дня станет пленарная дискуссия «Пространственное развитие 2024: инфраструктура определяет экономический рост», в рамках которой планируется обсудить приоритеты по развитию инфраструктуры как на федеральном, так и на региональном уровнях и оценить необходимые для этого ресурсы.
Традиционно в день открытия конгресса состоится презентация Рейтинга регионов по уровню развития ГЧП, методика которого учитывается правительством при оценке эффективности инвестиционной деятельности губернаторов и является одним из показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В рамках международной повестки состоится дискуссия, посвященная расширению присутствия иностранных инвесторов в проектах ГЧП в России. Отдельная сессия будет отведена тематике внедрения типовых подходов к реализации проектов ГЧП.
Второй день конгресса откроет дискуссия, посвященная формированию единого транспортного каркаса, который подразумевает сбалансированное развитие всех видов транспортной инфраструктуры, как на уровне федерации, так и на уровне субъектов. Ведущие юридические эксперты проанализируют практику арбитражных судов, ФАС и прокуратуры при принятии решений по проектам ГЧП. Представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития и финансирующих организаций попытаются определить наиболее эффективные меры поддержки региональных инфраструктурных проектов.
Ключевым мероприятием заключительного дня деловой программы Российской недели ГЧП станет панельная дискуссия «Развитие социальной инфраструктуры — залог нового качества жизни». При поддержке Минсельхоза России пройдет открытое совещание, посвященное привлечению частных инвестиций в инфраструктуру агропромышленного комплекса. В формате «роуд-шоу» инвесторам и потенциальным интересантам будут презентованы перспективные проекты ГЧП, планируемые к реализации в субъектах Российской Федерации.
27 апреля на площадке Сбербанка пройдет образовательная программа, посвященная практическим аспектам подготовки проектов ГЧП в различных отраслях инфраструктуры.
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