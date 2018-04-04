Опубликована подробная программа Российской недели ГЧП

На сайте Российской недели ГЧП опубликована детальная программа мероприятий конгресса с указанием приглашенных спикеров и планируемых к обсуждению вопросов.

Ключевым мероприятием первого дня станет пленарная дискуссия «Пространственное развитие 2024: инфраструктура определяет экономический рост», в рамках которой планируется обсудить приоритеты по развитию инфраструктуры как на федеральном, так и на региональном уровнях и оценить необходимые для этого ресурсы.

Традиционно в день открытия конгресса состоится презентация Рейтинга регионов по уровню развития ГЧП, методика которого учитывается правительством при оценке эффективности инвестиционной деятельности губернаторов и является одним из показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В рамках международной повестки состоится дискуссия, посвященная расширению присутствия иностранных инвесторов в проектах ГЧП в России . Отдельная сессия будет отведена тематике внедрения типовых подходов к реализации проектов ГЧП.

Второй день конгресса откроет дискуссия, посвященная формированию единого транспортного каркаса, который подразумевает сбалансированное развитие всех видов транспортной инфраструктуры, как на уровне федерации, так и на уровне субъектов. Ведущие юридические эксперты проанализируют практику арбитражных судов, ФАС прокуратуры при принятии решений по проектам ГЧП. Представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития и финансирующих организаций попытаются определить наиболее эффективные меры поддержки региональных инфраструктурных проектов.

Ключевым мероприятием заключительного дня деловой программы Российской недели ГЧП станет панельная дискуссия «Развитие социальной инфраструктуры — залог нового качества жизни». При поддержке Минсельхоза России пройдет открытое совещание, посвященное привлечению частных инвестиций в инфраструктуру агропромышленного комплекса. В формате «роуд-шоу» инвесторам и потенциальным интересантам будут презентованы перспективные проекты ГЧП, планируемые к реализации в субъектах Российской Федерации.

27 апреля на площадке Сбербанка пройдет образовательная программа, посвященная практическим аспектам подготовки проектов ГЧП в различных отраслях инфраструктуры.