Ещё
На службу в российскую армию из КБР отправятся 400 призывников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На службу в российскую армию из КБР отправятся 400 призывников 

ТАСС 1 час назад
НАЛЬЧИК, 4 апреля. /ТАСС/. В весенний призыв 2018 года из Кабардино-Балкарии (КБР) на службу в российскую армию отправятся 400 призывников. Об этом ТАСС в среду сообщил начальник отдела призыва военного комиссариата республики Тимур Макоев.
В прошлом году из КБР призвали 830 человек.
"Порядка 400 человек отправятся на службу в рядах армии из Кабардино-Балкарии в весенний призыв. Это примерно столько же, что и годом ранее, у нас даже больше призываются чем в отдельных регионах страны", — сказал он. Призывная кампания стартовала в республике в начале апреля.
По словам Макоева, география прохождения службы будет обширной. «Ребята отправятся в Москву, Урал, Сибирь. В основном, практически все, пополнят сухопутные и войска национальной гвардии», — отметил собеседник.
Он также сказал, что «требования к призывному контингенту достаточно высокие». «В основном служить пойдут выпускники вузов и автошкол ДОСААФ», — сообщил Макоев.
ТАСС: последние новости
Министр сельского хозяйства Новосибирской области Пронькин заявил о своем увольнении Подмосковье намерено привлечь более 20 млрд рублей на рекультивацию свалок Источник: постпред Британии при ОЗХО не примет участия в спецзаседании по делу Скрипаля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе252
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США46
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин59
Украине «перекроют» Керченский пролив623
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»171
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение