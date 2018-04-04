На службу в российскую армию из КБР отправятся 400 призывников 

НАЛЬЧИК, 4 апреля. /ТАСС/. В весенний призыв 2018 года из Кабардино-Балкарии (КБР) на службу в российскую армию отправятся 400 призывников. Об этом ТАСС в среду сообщил начальник отдела призыва военного комиссариата республики Тимур Макоев.
В прошлом году из КБР призвали 830 человек.
"Порядка 400 человек отправятся на службу в рядах армии из Кабардино-Балкарии в весенний призыв. Это примерно столько же, что и годом ранее, у нас даже больше призываются чем в отдельных регионах страны", — сказал он. Призывная кампания стартовала в республике в начале апреля.
По словам Макоева, география прохождения службы будет обширной. «Ребята отправятся в Москву, Урал, Сибирь. В основном, практически все, пополнят сухопутные и войска национальной гвардии», — отметил собеседник.
Он также сказал, что «требования к призывному контингенту достаточно высокие». «В основном служить пойдут выпускники вузов и автошкол ДОСААФ», — сообщил Макоев.