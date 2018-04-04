На службу в российскую армию из КБР отправятся 400 призывников

НАЛЬЧИК , 4 апреля. / ТАСС /. В весенний призыв 2018 года из Кабардино-Балкарии (КБР) на службу в российскую армию отправятся 400 призывников. Об этом ТАСС в среду сообщил начальник отдела призыва военного комиссариата республики Тимур Макоев.

В прошлом году из КБР призвали 830 человек.

"Порядка 400 человек отправятся на службу в рядах армии из Кабардино-Балкарии в весенний призыв. Это примерно столько же, что и годом ранее, у нас даже больше призываются чем в отдельных регионах страны", — сказал он. Призывная кампания стартовала в республике в начале апреля.

По словам Макоева, география прохождения службы будет обширной. «Ребята отправятся в Москву , Урал, Сибирь. В основном, практически все, пополнят сухопутные и войска национальной гвардии», — отметил собеседник.