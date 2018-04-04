Менеджер Кристен Стюарт опроверг её отношения с Робертом Паттинсоном 

Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт собираются возобновить отношения, — думали многие после волны очередных слухов в феврале. Писали, в том числе и мы, что между бывшими возлюбленными вновь промелькнула искра, и Кристен надеется, что Роберт забыл прошлое. СМИ, например, рассказывали о совместном походе парочки в кино, в бар. И такое было не раз. Только поклонники никак к этому не привыкнут, уже не верят всему, что пишут. Даже сейчас в этой статье.
На днях менеджер звезды выступил с заявлением, сообщает издание. «Не верьте прессе. Роберт и Кристен тайно не встречаются. Как об этом может идти речь, когда девушка в отношениях с моделью Стеллой Максвелл»
В общем, западные СМИ не поймёшь. То уверяют, что Паттинсон встречается с Кети Пэрри, то ухаживает за Марго Робби, то воссоединяется с Кристен Стюарт. А на самом деле — он «одинокий вампир», который ждет свою «вампришу». И кто, знает, может через несколько лет мечта всех фанатов «Сумерек» станет реальностью, и Белла и Эдвард снова сойдутся.