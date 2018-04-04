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Ждем варягов. Воронежем заинтересовался иногородний коммунальный гигант?
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Ждем варягов. Воронежем заинтересовался иногородний коммунальный гигант? 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Что принесут воронежцам перемены на рынке ЖКХ? Не разорят ли они людей окончательно?
Настойчивое предложение
Часть воронежского рынка ЖКХ в панике. Представители сразу нескольких УК сообщают о том, что владельцам компаний очень настойчиво предлагают продать их бизнес. Потенциальные покупатели якобы присылают письма, приходят лично и подстерегают директоров даже у дверей их собственных домов. Некоторые руководители говорят о случаях взлома страниц на официальном сайте «ГИС-ЖКХ».
На прошлой неделе слухи получили подтверждение. Члены ассоциации управляющих организаций Воронежской области встретились с руководителем областной Госжилинспекции Дианой Гончаровой и председателем комитета областной Думы по ЖКХ Татьяной Головачёвой. Сергей Боев, директор УК «Бульвар Победы», обслуживающей 29 домов в Коминтерновском районе, на встрече зачитал и передал в ГЖИ письмо, якобы направленное ему из УК «ПИК-Комфорт». Воронежские коммунальщики попросили довести информацию до главы области.
Счета покажут
Из открытых источников удалось узнать, что зарегистрированная в Москве УК «ПИК-Комфорт» обслуживает 2 млн 100 тыс. россиян, живущих на 35 млн кв. м в 15 регионах страны. При этом дела у компании идут явно не безупречно. Например, согласно сайту «ТСК Мосэнерго», УК задолжала ей более 406 млн руб. за электроснабжение домов в Химках. СМИ разных регионов не раз сообщали о сомнительных протоколах общих собраний, захвате домов и завышенных счетах.
Между тем несколько месяцев ходят слухи, что структуры «ПИК-Комфорт» уже купили крупнейшие воронежские УК, контролирующие около 75% рынка и связанные с бывшей Воронежской коммунальной палатой. На сделанный «АиФ-Черноземье» запрос УК «ПИК-Комфорт» ответила уклончиво: «Информации о приобретении управляющих компаний в городе Воронеже в пресс-службе компании „ПИК-Комфорт“ на сегодняшний день нет».
Что здесь правда, что вымысел — покажет время. Возможно, что приход гиганта афишироваться не будет. Тем более что жильцы поначалу ничего не почувствуют: домами, вероятно, будут управлять те же компании. Но счета в платёжках могут очень скоро всё прояснить.
Не пустить не можем
«Приобретение тех или иных организаций — дело бизнеса. Нельзя кому-то сказать: «Мы вас не пустим на наш рынок». Это будет незаконно, — говорит председатель комитета областной Думы по ЖКХ, энергетике и тарифам Татьяна Головачёва. — Если собственник решит продать бизнес, помешать ему никто не сможет. А если конкуренты захотят отнять дома, то будут работать с населением, чтобы перетащить его на свою сторону. Но в доме, где всё хорошо, ни один житель не пойдёт искать от добра добра. Так что у УК должна быть одна цель: улучшать качество обслуживания жилого фонда.
Некоторые боятся силового отъёма — мол, подожгут машину и что-то подобное. Но в этом случае должны включиться органы внутренних дел, прокуратура и пр.
УК «ПИК-комфорт» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и др. Мнения очень разные. Где-то пишут, что это структура, которая хочет получить деньги и уйти. Где-то — что всё неплохо. Пока у нас нет объективной информации. Но мы, конечно, приход этой УК не приветствуем. Нам своих достаточно. В Воронежской области — около 70 УК, у которых есть лицензии, но нет домов».
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