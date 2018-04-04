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«Ростелеком» в Иркутской области запускает новый пакет услуг для бизнеса
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«Ростелеком» в Иркутской области запускает новый пакет услуг для бизнеса 

АиФ Иркутск 50 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Участники мероприятия — представители малого и среднего бизнеса — узнали, как с облачными услугами сократить расходы на связь при покупке оборудования, программного обеспечения, аренде помещения и на штате ИТ-специалистов.
«За первый квартал 2018 года в Приангарье уже более 100 корпоративных клиентов подключили «Виртуальную АТС», из них десять процентов взяли услугу в пакете с интеллектуальным номером «8-800», — комментирует директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Заушицин. — Чтобы оценить достоинства услуги, «примерить» ее для своего офиса, мы предлагаем клиентам в тестовом режиме пользоваться виртуальной телефонией в течение семи дней с базовыми функциями и полным доступом в личный кабинет — это очень удобно».
«Телекомпания «АИСТ» для связи выбрала «Виртуальную АТС». Услуга позволила быстро развернуть достаточно сложную систему взаимодействия, не прибегая к дорогостоящим программным или аппаратным решениям, — отметил генеральный директор ТВ-компании «АИСТ» Амгалан Базархандаев. — Поскольку у нас в эфире регулярно принимают участие члены Правительства региона, министры, руководители областных структур и федеральных ведомств, то бесплатный телефонный звонок на «8-800» это еще и прямой диалог власти и населения. И «Ростелеком» очень помог нам организовать такую возможность».
Клиенты, подключившие интеллектуальный номер «8-800», главным преимуществом услуги считают возможность принимать вызовы со всей территории РФ с сетей любых операторов мобильной и фиксированной связи, а также с веб-ресурсов через флэш-баннер с интегрированным в него программным кодом. Еще одним плюсом «8-800» участники бизнес-встречи назвали способность объединить в одну сеть разрозненные подразделения и настроить переадресацию в зависимости от повода обращения, времени суток, дня недели и региона звонящего.
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