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Поезда на Московском центральном кольце на Пасху будут ходить на час дольше
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Поезда на Московском центральном кольце на Пасху будут ходить на час дольше 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Поезда «Ласточка» Московского центрального кольца (МЦК) в ночь на 8 апреля будут перевозить пассажиров на час дольше, чем обычно — до двух часов ночи. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале железнодорожной магистрали.
Накануне заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщал, что в ночь на 8 апреля поезда МЦК будут работать по обычному расписанию — до 1 часа ночи.
"Друзья, для вашего удобства в ночь на 8 апреля мы продлеваем режим работы кольца на один час. «Ласточки» будут курсировать до 2 часов ночи, время ожидания поезда составит до 10 минут", — говорится в сообщении.
Последний поезд против часовой стрелки отправится со станции Андроновка в 2:03 и доедет до Балтийской. По часовой стрелке последняя «Ласточка»" отправится с Андроновки в 1:51 и доедет до Панфиловской.
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