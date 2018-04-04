В Черемушках отпраздновали Вербное воскресенье 

Вербное воскресение отпраздновали в храме Святых Праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Поздравил прихожан и прочитал проповедь настоятель храма, иерей Игорь Шаров.
В своей проповеди батюшка сказал, что каждый из нас должен пройти Страстную седмицу с Христом, сопереживая ему. «В эти дни мы должны сделать все возможное, чтобы отречься от греховных желаний, поставить молитвенное общение с Богом превыше всего. Не требовать любви к себе, не причинять боль ближнему, а лучше потерпеть ради Христа», — отметил Игорь Шаров.
Вербное воскресенье традиционно отмечают за неделю до Пасхи. Этот день предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и смерти Иисуса Христа. Вход Господень в Иерусалим — одно из главных событий последних дней земной жизни Спасителя, которое описывают все четыре евангелиста. В этот день верующие украшают дома распустившимися вербными ветками, которые принято хранить в течение всего года.