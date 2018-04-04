Ещё
В Черемушках отпраздновали Вербное воскресенье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Черемушках отпраздновали Вербное воскресенье 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Вербное воскресение отпраздновали в храме Святых Праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Поздравил прихожан и прочитал проповедь настоятель храма, иерей Игорь Шаров.
В своей проповеди батюшка сказал, что каждый из нас должен пройти Страстную седмицу с Христом, сопереживая ему. «В эти дни мы должны сделать все возможное, чтобы отречься от греховных желаний, поставить молитвенное общение с Богом превыше всего. Не требовать любви к себе, не причинять боль ближнему, а лучше потерпеть ради Христа», — отметил Игорь Шаров.
Вербное воскресенье традиционно отмечают за неделю до Пасхи. Этот день предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и смерти Иисуса Христа. Вход Господень в Иерусалим — одно из главных событий последних дней земной жизни Спасителя, которое описывают все четыре евангелиста. В этот день верующие украшают дома распустившимися вербными ветками, которые принято хранить в течение всего года.
Мои Черемушки: последние новости
Жители района Черемушки узнают о праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы Черемушкинские школьники побывали за кулисами Большого Московского цирка «Активные граждане» выбирают проекты благоустройства городских территорий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе252
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США46
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин59
Украине «перекроют» Керченский пролив623
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»171
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение