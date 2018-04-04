По Казани будет разъезжать машина и собирать мусор на переработку

15 апреля состоится первый выезд мобильного пункта приема вторсырья проекта «ЭкоЛогично | Казань ». Машина отправится в путь в 10:00 и объедет все районы города. Казанцы могут сдать на переработку макулатуру, пластик, алюминиевые банки, крышки от стеклянных банок, мелкую технику, одежду и игрушки. Маршрут мобильного пункта приема вторсырья следующий: 10.00-10.50 — парк Петрова; 11.00-11.50 — парк Урицкого; 12.00-12.50 — парк «Крылья Советов»; 13.00-13.50 — экопарк «Марьино озеро» в Ново-Савиновском районе; 14.00-14.50 — территория около парка «Черное озеро» по улице Дзержинского; 15.00-15.50 — улица Аэропортовская, 1 (рядом с улицей Патриса Лумумбы); 16.00-16.50 — парковка Горкинско-Ометьевского леса; 17.00-17.50 — сквер Славы (рядом с выходом метро «Проспект Победы»). Читайте также: В Осиново пройдет митинг против «мусорного» завода. Он не согласован