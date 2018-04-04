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По Казани будет разъезжать машина и собирать мусор на переработку
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По Казани будет разъезжать машина и собирать мусор на переработку 

Казанский Портал 2 часа назад
15 апреля состоится первый выезд мобильного пункта приема вторсырья проекта «ЭкоЛогично | Казань». Машина отправится в путь в 10:00 и объедет все районы города. Казанцы могут сдать на переработку макулатуру, пластик, алюминиевые банки, крышки от стеклянных банок, мелкую технику, одежду и игрушки.
Маршрут мобильного пункта приема вторсырья следующий:
10.00-10.50 — парк Петрова;
11.00-11.50 — парк Урицкого;
12.00-12.50 — парк «Крылья Советов»;
13.00-13.50 — экопарк «Марьино озеро» в Ново-Савиновском районе;
14.00-14.50 — территория около парка «Черное озеро» по улице Дзержинского;
15.00-15.50 — улица Аэропортовская, 1 (рядом с улицей Патриса Лумумбы);
16.00-16.50 — парковка Горкинско-Ометьевского леса;
17.00-17.50 — сквер Славы (рядом с выходом метро «Проспект Победы»).
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