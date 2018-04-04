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Житель Сортавалы оштрафован за пропаганду нацистской символики
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Житель Сортавалы оштрафован за пропаганду нацистской символики 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мужчина размещал запрещенный материал на своей странице «Вконтакте».
Пограничное управление ФСБ России по РК выявила жителя приграничного района, который на своей странице в социальной сети «В контакте» в открытом доступе размещал видео и аудиозаписи, пропагандирующие нацистскую атрибутику или символику, а также другие материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Карелии.
По данным релиза, указанные информационные материалы были направлены на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека по признакам расы, национальности, происхождения и принадлежности к какой-либо социальной группе.
4 апреля 2018 года вступило в силу постановление Сортавальского городского суда Республики Карелия в отношении 31-летнего жителя Сортавала, который признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), с назначением наказания в виде штрафа в размере 1000 рублей.
Судом было учтено добровольное прекращение указанным лицом противоправного поведения. Правонарушитель самостоятельно удалил экстремистский контент.
По материалам: ptzgovorit.ru
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